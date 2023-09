«Better» verkauft sich prima

International

Hulu, Foxtel und Britbox haben bereits zugeschlagen.

All3Media International hat sich eine Reihe von internationalen Verträgen fürin Europa, Australien, Neuseeland, Südamerika und den USA gesichert. Nach der Serienpremiere auf dem britischen Sender BBC One Anfang des Jahres ist die Streaming-Plattform Hulu der neueste internationale Partner, der die fünfteilige Serie ausstrahlt. Nach erfolgreichen internationalen Deals wurde die Serie auch auf Pickbox auf dem Balkan, Sýn hf in Island, Binge und Foxtel On Demand in Australien und auf TVNZ in Neuseeland gestartet.Zu den weiteren neuen Verträgen, die das Drama im Laufe des Jahres ausstrahlen werden, gehören BritBox International für Dänemark, Norwegen, Finnland und Schweden, NPO in den Niederlanden, VRT in Belgien und America Video Films S.A. in einem gebietsübergreifenden Vertrag für Südamerika.«Better» wurde von Jonathan Brackley und Sam Vincent geschrieben und entwickelt und erzählt die Geschichte von Lou, gespielt von der für den BAFTA nominierten Leila Farzad, einer hochrangigen Polizeibeamtin, deren gemeinsame Vergangenheit mit dem mächtigen Kriminellen Col (Andrew Buchan) sie trotz ihrer getrennten Wege weiterhin an ihn bindet. Doch als eines Nachts Lous Sohn im Teenageralter fast stirbt, erlebt Lou ein schmerzhaftes moralisches Erwachen. Während sie sich auf den Weg der Erlösung macht und dafür kämpft, ihre Vergangenheit zu sühnen, indem sie Cols Befehle verweigert und historische Missetaten korrigiert, erkennt sie bald, dass Col selbst der höchste Ausdruck ihrer Verderbtheit ist und ihre Erlösung erst vollständig sein wird, wenn sie ihn vor Gericht bringt.