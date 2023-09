«Wer wird Millionär?» scheitert weiterhin an der 3-Millionen-Marke

Quotennews

Das RTL-Quiz verbesserte sich aber erneut. Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis man zu alter Stärke zurückkommt.

Im August 2022 sendete RTL zwei Ausgaben des langjährigen Quizformats, die weniger als drei Millionen Zuschauer hatten. Danach stabilisierte sich die von Günther Jauch moderierte Sendung auf einem gewohnten Niveau oberhalb dieser Marke mit der Ausnahme der Weihnachtsshow, die mit 2,92 Millionen knapp darunter lag. In diesem Jahr unterbot man diese Marke zweimal, im Februar und Mai. Seit dem Ende der Sommerpause zeigt sich «WWM?» allerdings ungewohnt schwach, selbst die sonst so erfolgreiche „3-Millionen-Euro-Woche“ Anfang September verlief zwar erfolgreich, schaffte es aber nur zum Finale auf mehr als drei Millionen Zuschauer.Die regulären Folgen lagen teils deutlich darunter. Am 11. September wurden nur 2,41 Millionen Zuschauer gemessen, eine Woche später stieg die Sehbeteiligung auf 2,70 Millionen. Am gestrigen Abend war eine neuerliche Steigerung möglich, doch es stand wieder keine Drei vor dem Komma. RTL erreichte um 20:15 Uhr 2,88 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, von denen 0,57 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Auf dem Gesamtmarkt fuhr Jauch für RTL-Verhältnisse herausragende 12,8 Prozent ein, bei den Umworbenen stand ein Marktanteil von ordentlichen 11,6 Prozent zu Buche – der höchste Wert seit Start der regulären Ausgaben. Immerhin: «Wer wird Millionär?» ist auf einem guten Weg.RTL schlug damit auch die hauseigene Konkurrenz von VOX , die miteinmal mehr erfolgreich fuhr. Die Gründershow brachte es auf stabile 1,46 Millionen Zuschauer, was den Marktanteil im Vergleich zur Vorwoche von 6,1 auf 6,2 Prozent ansteigen ließ. In der Zielgruppe ging es von 10,2 auf 11,0 Prozent nach oben. Die Reichweite belief sich auf 0,57 Millionen 14- bis 49-Jährige.