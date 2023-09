«Armes Deutschland» bleibt von Fußball unbeindruckt

Quotennews

Am Nachmittag waren die Geschichten von Promis auf Reisen und Armen-Geschichten aus Rostock kein Erfolg.

Archii, ein 37-jähriger Hobbykoch, lebt seit zehn Jahren von staatlicher Unterstützung und träumt von einer Karriere als Musiker. Doch als die Familie mehr Nebenkosten verbraucht, als der Regelsatz abdeckt, und ihm eine Strafanzeige wegen Körperverletzung droht, holt ihn die harte Realität ein. 0,59 Millionen Menschen sahen diese Geschichte von, die mäßige 2,4 Prozent Marktanteil brachte. In der Zielgruppe kam die Produktion auf 0,21 Millionen und mittelmäßige 3,7 Prozent. Die Wiederholung, die um 23.25 Uhr startete, sahen noch mal 0,19 Millionen Zuschauer und diese kam auf 3,7 Prozent in der Zielgruppe.Zwischenzeitlich schickte RTLZWEI eine neue Ausgabe vonauf Sendung. Die Singles sind sich in den vergangenen Wochen nähergekommen. Aber reichen die Zuschauerzahlen? 0,59 Millionen Menschen sahen die dritte Dienstagssendung, die auf 2,1 Prozent Marktanteil ab drei Jahren kam. Bei den Umworbenen fuhr man 0,17 Millionen ein, das bedeutete einen Marktanteil von guten 4,6 Prozent.Um 16.05 Uhr startete man eine neue Folge von. Die RTLZWEI-Reportage sicherte sich 0,16 Millionen Zuschauer, die Folge „Neues Leben“ bekam 2,2 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Erwachsenen waren 0,07 Millionen möglich, der Marktanteil wurde mit tollen 5,3 Prozent bemessen. Eine Stunde später ging es mit. „Gigi auf Date-Mission“ verfolgten 0,17 Millionen Zuschauer und brachte 1,6 Prozent, mit den 0,06 Millionen Werberelevanten sicherte man sich 3,4 Prozent Marktanteil. Am Vormittag sahen 0,26, 0,24 und 0,25 Millionen Menschen alte Folgen von. Vielleicht sollte man diese Programmfarbe wieder ins Nachmittag holen.