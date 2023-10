Neuer Kevin-Costner-Zweiteiler kommt 2024

Kino-News

«Horizon: An American Saga» wird wohl im kommenden Jahr in den Kinos anlaufen.

Nach fünf Staffeln hatte Kevin Costner von «Yellowstone» genug und wollte lieber sein eigenes Projekt auf die Beine stellen. Schließlich drehte der Film- und Fernsehstar. Wie Warner Bros. Pictures mitteilte, wird der erste Part am 28. Juni in die amerikanischen Kinos kommen und gegen den zweiten Teil von «Mission: Impossible – Dead Reckoning» anlaufen.Der zweite Teil der Veröffentlichung ist für den 16. August geplant. Zunächst wollte Costner vier Filme drehen, die alle drei Monaten veröffentlicht werden. "Es sind alles verschiedene Filme, die alle miteinander verbunden sind, so dass man eine Saga dieser Handlungsstränge sieht, die sich ereignen", sagte er letztes Jahr zum Branchenblatt „Variety“. Es ist nicht klar, ob Costner immer noch plant, «Horizon» zu einer vierteiligen Saga auszubauen.Neben der Regie übernahm Costner auch die Hauptrolle in «Horizon: A American Saga» neben Sienna Miller, Sam Worthington und Luke Wilson. Die Story spannt einen Bogen über 15 Jahre der Besiedlung des amerikanischen Westens und konzentriert sich auf die Siedler und die indigenen Gruppen, die das Land als erste in Besitz nahmen.