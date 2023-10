Eryl Cochran arbeitet an iPhone-Dokumentation

Kino-News

Der Film wurde innerhalb von 60 Drehtagen mit Hilfe des Smartphones gedreht.

Der Produzent Eryl Cochran hat mit einem iPhone der Firma Apple die Tanzdokumentationgedreht. Der Mann hinter «Embattled» benötigte 60 Drehtage für das Werk, das mit Hilfe seiner neuen Produktionsfirma Keykix umgesetzt wurde. Cochran fungiert als Regisseur, Cutter und Produzent, Chris Hajian («The Infiltrator») als Komponist.Eine Gruppe von 75 Fremden im Alter von 23 bis 74 Jahren, die sich innerhalb von acht Wochen zu sechs Tanzteams zusammenfinden sollen, steht im Mittelpunkt von «Dance As You Are». Bei den Teilnehmern des Dokumentarfilms handelt es sich nicht um professionelle Tänzer, und einige von ihnen haben noch nie zuvor getanzt. Das Ergebnis ist, dass die Teilnehmer über die gemeinsame Erfahrung des Tanzens zueinander finden."In einer Zeit, in der sich die Gesellschaft gespalten fühlen kann, sind Sport und Musik zwei der Ereignisse, die zur Förderung der Gemeinschaft beitragen - Tanz beinhaltet beides", so Cochran. "Die Mission hinter diesem Projekt ist es, die Kraft der Gemeinschaft hervorzuheben und das Publikum zu inspirieren, dass es nie zu spät ist, das Unbekannte zu umarmen und aus seiner Komfortzone herauszugehen."