Channel 4 bestellt «Britain's Human Zoos»

Das beunruhigende kulturelle Phänomen der späten viktorianischen Ära wird in einem Dokumentarfilm beleuchtet.

Channel 4 hat einen aufschlussreichen historischen Dokumentarfilm in Auftrag gegeben, der die beunruhigende Geschichte der Faszination Großbritanniens für so genannte "Menschenzoos" beleuchtet, ein beunruhigendes kulturelles Phänomen der späten viktorianischen Ära, das bis ins zwanzigste Jahrhundert hinein beliebt war. Die für den Booker Prize nominierte Autorin Nadifa Mohamed («The Fortune Men») erforscht in, wie afrikanische und asiatische Menschen aus ihrer Heimat transportiert wurden, größtenteils unter dubiosen Umständen, und als eine Form der Tourneeunterhaltung genutzt wurden, die ihre vermeintlich barbarischen und exotischen Aspekte übertrieben darstellte.Mit Hilfe von nie zuvor gezeigtem Archivmaterial, Audioaufnahmen und Standbildern wird Nadifa die Geschichten der Menschen erforschen, die im späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts nach Großbritannien gebracht wurden. Der Film, der Teil der Channel-4-Reihe «Secret History» ist, wird beunruhigende Beispiele dafür zeigen, wie diese Menschen pseudowissenschaftlichen Experimenten unterzogen wurden, und er wird nachzeichnen, wie das Erbe dieses heute schockierenden Phänomens im modernen Großbritannien weiterlebt.Shaminder Nahal, Head of Specialist Factual, Channel 4: "Dies ist eine Geschichte, die erzählt werden musste, und Nadifa bringt die Kraft einer meisterhaften Erzählerin in diese schockierende, verschüttete Geschichte ein. Während sie eine Liebesgeschichte erforscht, die einen Skandal auslöste, eine Reihe faszinierender verlorener Figuren und die beunruhigenden Realitäten imperialistischer Fantasien, die sich als Anthropologie verkleiden, werden wir mit harten Fragen über die Vergangenheit konfrontiert, die bis in die Gegenwart nachhallen."Paul Berczeller, Geschäftsführer, Red Bicycle: "Es war eine große Herausforderung, diesen Film zu machen, aber es war unglaublich wichtig für uns, diese vergessenen Geschichten zu erzählen und die Menschen daran zu erinnern, dass schreckliche Ereignisse wie diese nicht so weit in unserer Vergangenheit liegen. Nadifa geht mit einer solchen Tiefe und Sensibilität an das Thema heran. Es war bemerkenswert zu sehen, wie ihre Intelligenz und ihr Mitgefühl in den Vordergrund traten, als sie diese unglaublich schwierigen emotionalen Themen erforschte. Wir hoffen, dass der Dokumentarfilm als wichtige Erinnerung daran dient, dass wir noch einen langen Weg vor uns haben.