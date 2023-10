Chris Rock verfilmt Martin Luther King Jr.

Kino-News

Erfolgsregisseur Steven Spielberg fungiert bei diesem Projekt als Produzent.

Der Comedian, Schauspieler und Moderator Chris Rock geht unter die Regisseure. Rock befindet sich derzeit in finalen Gesprächen, um bei dem SpielfilmRegie zu führen und damit das Leben von Martin Luther King Jr. zu verfilmen. Universal Pictures ist an dem Projekt beteiligt, schließlich hat das Unternehmen die Rechte an Jonathan Eigs Biografie.Als definitive Biografie der verstorbenen Bürgerrechtsikone wurde Eigs Buch bezeichnet. Auf der Grundlage von neuen FBI-Informationen und Hunderten von Interviews wird King als ein mutiger, aber emotional aufgewühlter Mann dargestellt, der zu friedlichen Protesten aufrief, während er gleichzeitig mit seinen eigenen Schwächen und einer Regierung zu kämpfen hatte, die Jagd auf ihn machte. Der Film befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Die Besetzung steht noch nicht fest.Das Projekt wird im Auftrag des Studios von Ryan Jones, Senior VP of Production Development bei Universal, betreut. Der Film, der noch keinen Titel hat, wird von Amblin Partners produziert, mit Kristie Macosko Krieger als Produzentin und Steven Spielberg als ausführender Produzent.