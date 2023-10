«Promi Big Brother» bekommt 24/7-Livestream

TV-News

Sat.1 bietet in diesem Jahr einen Livestream an, der rund um die Uhr über Joyn abgerufen werden kann. Mit Peter Klein und Yeliz Koc stehen die ersten beiden Bewohner fest.

"Big News" versprach Sat.1 am Montagnachmittag im Rahmen einer digitalen Pressekonferenz zur neuen Staffel von. Und Senderchef Daniel Rosemann ließ den Worten Taten folgen, indem er neben der täglichen TV-Ausstrahlung auch einen Livestream ankündigte, der rund um die Uhr Live-Bilder aus dem Container liefern wird. Nach der erfolgreichen Staffel im vergangenen Jahr hat man sich auch diesmal für eine Ausstrahlung im Spätherbst entschieden, was vor allem werbewirtschaftliche Gründe haben dürfte. Rosemann bezeichnete die Vorweihnachtszeit jedenfalls als „lukrativste Zeit des Jahres“. «Promi Big Brother» startet also am Montag, 20. November, um 20.15 Uhr in die elfte Staffel, die rund zwei Wochen dauern wird.Nachdem Sat.1 im vergangenen Jahr bis auf eine Ausnahme immer nach 22.00 Uhr auf Sendung ging, wird es in rund eineinhalb Monaten etwas abwechslungsreicher zugehen. Daniel Rosemann sprach mit Blick auf die Sendezeiten von einem „wilden Mix“, der für die Zuschauer aber nicht zu wild werden soll. Auf jeden Fall sollen einige Sendungen um 20.15 Uhr ausgestrahlt werden, wie viele, ließ er offen. Fest steht, dass Jochen Schropp und Marlene Lufen die Sendungen moderieren werden. Jochen Bendel und Melissa Khalaj moderierenauch in Sat.1 und bei Joyn , wo im Premiumbereich von Joyn Plus+ auch der 24/7-Livestream angeboten wird.Neben dem Starttermin wurden auf der Pressekonferenz auch die ersten beiden Bewohner des Containers «PBB» bekannt gegeben. Der Name Peter Klein war bereits im Vorfeld durch die Presse gegeistert und wurde nun bestätigt. Der Ex-Mann von Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein wird zusammen mit Reality-Sternchen Yeliz Koc einziehen. Rosemann betonte, dass es bei «Promi Big Brother» vor allem auf die Besetzung ankomme und schon während der Pressekonferenz war zu erkennen, dass zwischen Klein und Koc im November wohl nicht durchgehend Friede, Freude, Eierkuchen" herrschen dürfte - da half es auch nichts, dass Klein angab, Streitigkeiten eher aus dem Weg gehen zu wollen, aber Schlagzeilen ist der seit Monaten in den Boulevardmedien präsente Klein ja gewohnt. Ob auch Kleins "Bekannte" Yvonne Woelke in den Container einziehen wird, wie die Bild-Zeitung zuletzt spekulierte, ist unklar. Mehr als 20 Teilnehmer wird es nicht geben, wie Sendersprecher Christoph Körfer bestätigte.Unklar ist auch, welche Welt Sat.1 in der neuen Produktionsstätte der Bavaria Studios in Köln-Böcklemünd aufbauen wird. Auch Rosemann wollte sich nicht dazu äußern, ob es überhaupt nur einen Bereich geben werde. Koc und Klein wünschten sich jedenfalls entweder ein Winterwunderland mit Weihnachtsmarktbuden oder eine Kulisse im Stile der Malediven für den Luxusbereich. Wie auch immer: „Am Ende entscheidet Big Brother“, so Rosemann. Produziert wird "Promi Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions.