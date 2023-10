Zwölf Stunden lang American Football bei RTL

Quotennews

Zusätzlich zu den beiden regulären Spielen übertrug der Sender auch die London Games. Die Quoten ließen jedoch etwas zu Wünschen übrig.



Bei RTL drehte sich gestern alles um American Football. Bereits ab 13.30 Uhr wurde dasgesendet. Dafür interessierten sich 0,41 Millionen Fernsehende, was zu mauen 4,1 Prozent Marktanteil führte. Bei den 0,15 Millionen Jüngeren wurde zumindest ein akzeptables Resultat von 7,8 Prozent eingefahren.Gestern standen die London Games an, wo die Jacksonville Jaguars auf die Atlanta Falcons trafen. Die Jaguars gehören zudem zu den lediglich vier Teams, die noch nie am Super Bowl teilnahmen. Gegen Ende der Partie, also ab 17.40 Uhr, war der Sender mit der Übertragung am erfolgreichsten. So kam bei 0,51 Millionen Interessenten eine magere Quote von 4,0 Prozent zustande. Dies zu 0,26 Millionen Umworbene wurden zum Einschalten überzeugt, was zu guten 10,7 Prozent führte.Ab 19.00 Uhr deutscher Zeit ging es dann mit den regulären Spielen der vierten Woche weiter. Zunächst stand hier die Partie zwischen den Cleveland Browns und den Baltimore Ravens an. Diese Partie verfolgten bis zu 0,61 Millionen Interessenten, wobei man nicht über miese 2,5 Prozent hinauskam. 0,40 Millionen Werberelevante reichten ebenfalls lediglich für akzeptable 7,8 Prozent. Ab 22.25 Uhr übertrug RTL schließlich das Aufeinandertreffen der Dallas Cowboys und der New England Patriots. Ab 0.50 Uhr saßen noch 0,25 Millionen Neugierige vor dem Bildschirm, was zu mauen 5,1 Prozent führte. Die 0,13 Millionen 14- bis 49-Jährigen beendeten den Abend mit guten 10,7 Prozent.