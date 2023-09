«Die große GEO-Show» stürzt bei RTL deutlich ab

Quotennews

Die beiden ersten Ausgaben landeten im Mai noch bei zufriedenstellenden Werten. Diesmal war man allerdings weit unter den Senderschnitt zurückgefallen.



Bei RTL ging gesternin die nächste Runde. Nach zwei Wochen im Mai schickte Dirk Steffens nun erneut fünf Prominente auf fünf Missionen. Diesmal waren es Mathias Mester, Ulla Kock am Brink, Ralph Caspers, Hans Sarpei und Janin Ullmann, die auf unterschiedlichen Kontinenten spektakuläre Erfahrungen machen und Natur, Tiere sowie Menschen hautnah erleben. Zurück ins Studio kehren sie also als echte Experten für einen Kontinent und testen ihr Wissen dann in Quizrunden. Der Sieger tritt im Finale schließlich gegen Dirk Steffens an.Die letzte Folge hatte 1,44 Millionen Fernsehende zum Einschalten bewegt und hatte sich so auf knapp überdurchschnittliche 7,3 Prozent Marktanteil geschoben. Bei den 0,38 Millionen Jüngeren stand ein guter Marktanteil von 10,4 Prozent auf dem Papier. Gestern fanden hingegen nur 1,09 Millionen Zuschauer für das Format auf den Sender, so dass man nicht über ein mäßiges Resultat von 5,3 Prozent Marktanteil hinauskam. Bei den 0,30 Millionen Umworbenen fiel der Verlust mit akzeptablen 7,1 Prozent noch gravierender aus.Ab 23.30 Uhr machte der Sender schließlich Platz für zwei XXL-Ausgaben von. Zunächst verfolgten 0,51 Millionen Interessenten die Datingshow, wodurch der Marktanteil auf annehmbare 6,1 Prozent wuchs. Bei den 0,17 Millionen Werberelevanten kam eine passable Quote von 8,4 Prozent zustande. Ab 1.30 Uhr ging es in die zweite Runde. Nun wurden bei einem Publikum von 0,28 Millionen Menschen sogar solide 7,1 Prozent verbucht. Die 0,10 Millionen 14- bis 49-Jährigen schoben sich mit 10,4 Prozent Marktanteil knapp über den Senderschnitt.