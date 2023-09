Trotz Streik: RTLZWEI dreht neue «X-Factor»-Geschichten in den USA

TV-News

RTLZWEI hält an seiner Programmmarke «X-Factor: Das Unfassbare» fest und dreht acht neue Geschichten, die Fiktion und Realität verschwimmen lassen.

Anlässlich ihres 30. Geburtstags sendete die TV-Station RTLZWEI im März dieses Jahres unter anderem zwei neue Ausgaben des Programmklassikers. Der Grünwalder Sender will auch künftig an der Programmmarke festhalten, die jedes Wochenende weite Teile des Morgens füllt. Aktuell hält man ohnehin noch vier bereits produzierte Ausgaben in der Hinterhand, darüber hinaus dreht man aktuell acht neue Folgen. Diese entstehen derzeit in und um Los Angeles, die Dreharbeiten sollen in diesen Tagen abgeschlossen werden, wie RTLZWEI am Montag mitteilte.Neben Jonathan Frakes als Moderator treten weitere bekannte Kultstars und Hollywoodgrößen auf, unter anderem konnten Danny Trejo («Machete»), Casper van Dien («Starship Troopers»), Dot-Marie Jones («Glee»), Manu Bennett («Spartacus»), Corey Feldman («Stand By Me»), Betsy Baker («Tanz der Teufel») und Richard Karn («Hör mal wer da hämmert») verpflichtet werden. In einem Gastauftritt wird Connor Esterson zu sehen sein, der Star des Netflix-Films «Spy Kids Armageddon» von Robert Rodriguez. Das ist besonders deshalb bemerkenswert, da aktuell in den USA die Drehbuchautoren und die Schauspieler seit einigen Monaten streiken und ein Ende noch nicht in Sicht ist. Deshalb haben die amerikanischen Networks ihre Sendepläne umgestellt und setzen auf Reality-Fernsehen sowie Titel ihrer Streamingdienstel. «X-Factor: Das Unfassbare» stellt somit eine der wenigen in den USA gedrehten neuen Fiction-Produktionen dar, die aktuell international angeboten werden.„Wir freuen uns sehr, dass das Publikum unser Reboot von «X-Factor» so gut annimmt. Der Kult geht weiter und fesselt nun auch eine neue Generation. Das ist eine Ehre und Verpflichtung. Es ist inspirierend, mit wieviel Begeisterung unsere prominenten US-Darstellerinnen und -Darsteller, die Crew und alle Partner der Produktion sich bemühen, diese Genreperle noch mehr glänzen zu lassen“, erklärt Executive Producer Benjamin Munz von W&B Television, das gemeinsam mit Superama und Superposition Films mit der Produktion beauftragt ist. Als Showrunner fungiert Holger Frick (Superama), weiterer Executive Producer ist Gerhard Putz (RTLZWEI). Als lokaler Produzent agiert Danny Castro (Superposition Film).„Insbesondere weniger bekannte Schauspieler und die Crews leiden unter der Situation. Ihnen gilt unsere Solidarität“, sagt Gerhard Putz, RTLZWEI Programmabteilungsleiter, Head of Digital Creative, und fügt an: „Genau diesen Menschen geben wir dringend benötigte Jobs. RTLZWEI und die Produktionspartner sind nicht Mitglieder des US-Branchenverbands AMPTP und deshalb keine Partei in dieser Auseinandersetzung. Wir drehen mit einer Ausnahmegenehmigung der Schauspielergewerkschaft und empfinden deren Forderungen als insgesamt gerechtfertigt."