«Rebuilding Black Wall Street» startet Ende September

US-Fernsehen

OWN blickt in sechs Folgen der Doku-Serie auf die Auswirkungen des Tulsa-Massakers.

Das Oprah Winfrey Network (OWN) wird die sechsteilige Doku-Seriemit Morris Chestnut («The Best Man») als Hauptdarsteller ausstrahlen, die die jahrhundertelangen Auswirkungen des Massakers von Tulsa 1921 nachzeichnet und den Wiederaufbau der widerstandsfähigen Gemeinde am Freitag, den 29. September, um 21 Uhr starten.Der Greenwood District in Tulsa, besser bekannt als Black Wall Street, war ein Viertel, in dem schwarze Geschäftsleute, Hausbesitzer und führende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ansässig waren. Am 31. Mai 1921 zerstörte ein Mob das Viertel bis in den nächsten Tag hinein, was als der schrecklichste Vorfall von Rassenterrorismus seit der Sklaverei bezeichnet wird. Schätzungsweise 300 Menschen wurden getötet, mehr als 1.200 Häuser zerstört, und mindestens 60 Geschäfte und Gemeindegebäude brannten bis auf die Grundmauern nieder.Heute ist der Greenwood District eine Gemeinde im Wiederaufbau, eine Reise der Stärke und Freude, die in dieser einzigartigen, ermutigenden Renovierungs-Doku-Serie untersucht wird. In sechs Episoden führen Chestnut und das Bauteam unter der Leitung der Designer Jon Pierre und Mary Tjon-Joe-Pin («Two Steps Home») die Zuschauer durch die reiche Geschichte Greenwoods und den persönlichen Werdegang der vorgestellten Personen, von denen viele Nachfahren der ursprünglichen Bewohner der Black Wall Street sind. Während neue Unternehmen und Projekte entstehen, erleben die Zuschauer die physischen und emotionalen Herausforderungen, die mit dem Bau großer Gebäude einhergehen, und feiern die vielversprechende Zukunft von Greenwood.Diese Serie ist ein gemeinsames Projekt von Warner Bros. Discovery, GroupM Motion Entertainment und Domino's, einem Teilnehmer an GroupMs Diverse Voices Accelerator, einer Initiative, die Schöpfer, Autoren, Produzenten und Regisseure aus traditionell unterrepräsentierten Gruppen der Unterhaltungsbranche unterstützt.