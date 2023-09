Paramount+ stellt «Lawmen» vor

US-Fernsehen

Die neue Serie von Taylor Sheridan startet am 5. November. In Deutschland ist die Serie ebenfalls zu sehen.

Paramount+ hat den Teaser-Trailer für die mit Spannung erwartete Originalserieveröffentlicht, die am Sonntag, den 5. November in den USA und in allen internationalen Märkten von Paramount+ mit zwei Episoden exklusiv auf dem Dienst Premiere haben wird. In der Anthologie-Serie spielen der ausführende Produzent und Emmy Award-Nominierte David Oyelowo, Lauren E. Banks, Demi Singleton, Forrest Goodluck, Barry Pepper, Ehren-Oscar-Preisträger Donald Sutherland und Emmy Award-Nominierter Dennis Quaid mit.«Lawmen: Bass Reeves» erzählt die unerzählte Geschichte des legendärsten Gesetzeshüters des Wilden Westens und folgt dem Weg von Reeves (Oyelowo) und seinem Aufstieg aus der Sklaverei zur Strafverfolgung als erster schwarzer US-Marshal westlich des Mississippi. Obwohl er im Laufe seiner Karriere mehr als 3.000 Gesetzlose verhaftete, war das Gewicht der Marke schwer, und er rang mit den moralischen und spirituellen Kosten für seine geliebte Familie. «Lawmen: Bass Reeves» ist eine völlig neue, eigenständige Anthologieserie, und künftige Folgen werden anderen ikonischen Gesetzeshütern und Outlaws folgen, die die Geschichte beeinflusst haben.Zur Besetzung gehören Shea Whigham und Garrett Hedlund als Gaststars und in wiederkehrenden Rollen Joaquina Kalukango, Lonnie Chavis, Grantham Coleman, Tosin Morohunfola, Dale Dickey, Rob Morgan, Ryan O'Nan, Margot Bingham, Mo Brings Plenty, Justin Hurtt-Dunkley und Bill Dawes.Die Serie wurde von Chad Feehan, dem ausführenden Produzenten und Showrunner, für das Fernsehen entwickelt und wird außerdem von dem für den Oscar nominierten Taylor Sheridan, David Oyelowo, David C. Glasser, Jessica Oyelowo, David Permut, Christina Alexandra Voros, Ron Burkle, Bob Yari und David Hutkin produziert. Die Serie wird von MTV Entertainment Studios, 101 Studios, Sheridans Bosque Ranch Productions und Oyelowos Yoruba Saxon produziert und von Paramount Global Content Distribution außerhalb der internationalen Märkte von Paramount+ vertrieben.