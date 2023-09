Roku nimmt zahlreiche Serien offline

US-Fernsehen

«Reno 911!», «Dummy» und «Survive» gehören zu den prominentesten Opfern.

Der Streamingdienst Roku hat mindestens 35 Originals von seiner Plattform entfernt, um so hohe Lizenzzahlungen zu vermeiden. Wie das Fachblatt „Variety“ recherchierte, handelte es sich unter anderem um die Comedy-Central-Serieund die skurrile Komödiemit Anna Kendrick. Auch das Flugzeug-Dramamit Sophia Turner ist nicht mehr abrufbar.Nach Informationen von „Variety“ wurden vor allem Sendungen gestrichen, die kaum Zuschauer anziehen. Ebenfalls aus dem Roku Channel entfernt wurden «Dishmantled», ein von Tituss Burgess moderierter Kochwettbewerb, «The Newsreader», «Panhandle», «Slip», «Moving the Needle With Dr. Woo», «Surprise We're Pregnant», «Eye Candy» und «Murder House Flip»Auch «Let's Roll With Tony Greenhand», «About Face», «Barkitecture», «Big Rad Wolf», «You Ain't Got These», «Murder Unboxed», «Gayme Show», «Iron Sharpens Iron», «Squeaky Clean», «Fierce Queens», «Benedict Men», «Memory Hole», «Nice One!», «Run This City», «The Sauce», «Gone Mental with Lior», «Cup of Joe» und Veena Suds Psychothriller «The Stranger» fehlen.