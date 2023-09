«Suits» wurde über drei Milliarden Minuten gestreamt

US-Quoten

Die USA-Network-Serie ist weiterhin auf dem ersten Platz der Nielsen-Charts.

In den Vereinigten Staaten von Amerika ist ein regelrechtes-Fieber ausgebrochen. Die Serie von Aaron Korsh holte zwischen dem 7. und 13. August 2023 weitere 3,010 Milliarden Streaming-Minuten. Die Fernsehserie mit Patrick J. Adams, Gina Torres und Meghan Markle, inzwischen Herzogin von Sussex, erreichte in acht Wochen 26,5 Milliarden Streaming-Minuten.Auf dem zweiten Platz lagmit 1,420 Milliarden Streaming-Minuten, ehe die Disney+-Serieweiterhin gut performte. Die Sendung kam auf 1,066 Milliarden Streaming-Minuten. Die sechsteilige Netflix-Serieerreichte 990 Millionen, der Action-Spielfilmmit Gal Gadot wurde 966 Millionen Minuten gestreamt. Das 417-teiligeverbuchte 849 Millionen Minuten.Bei Disney+ istweiterhin gefragt. Der Spielfilm wurde 811 Millionen Minuten gestreamt, ehe Netflix und Paramount+ auf 771 Millionen Minuten mitkamen. Hulu kam jetzt auch in die Charts: Natürlich mit, das am 8. August mit zwei Episoden startete. 719 Millionen Minuten wurde die Serie gestreamt, teilte Nielsen mit.erreichte den zehnten Rang und verbuchte 654 Millionen Minuten.