Zweite Staffel für «The Real Housewives of Lagos»

Showmax startet schon in diesem Monat den afrikanischen Ableger des Erfolgsfranchises.

Showmax hat die Rückkehr vonfür eine zweite Staffel angekündigt, die am 29. September 2023 mit neuen Episoden am Freitag Premiere feiert. Die Reality-TV-Serie versucht an den Erfolg der ersten Staffel anknüpfen, deren erste Folge den Streaming-Rekord für den ersten Tag auf Showmax Nigeria brach.In der mit Spannung erwarteten zweiten Staffel gesellen sich die Modeunternehmerin Tania Omotayo und das ehemalige Model und Socialite Faith Morey zu der ursprünglichen Besetzung, zu der auch die beliebte Nollywood-Schauspielerin Iyabo Ojo, die prominente Designerin und Stylistin Toyin Lawani Adebayo sowie die Socialites und Geschäftsfrauen Chioma Ikokwu, Laura Ikeji-Kanu und Mariam Timmer gehören. Diese beiden neuen Gesichter werden der Show, die bereits dafür bekannt ist, dass sie in den sozialen Medien und darüber hinaus für Gesprächsstoff sorgt, noch mehr Schwung und Dramatik verleihen.Tania, eine bekannte Modeunternehmerin, Socialite und ehemaliges Model, ist im Rampenlicht keine Unbekannte. Zu ihrem Reality-TV-Debüt sagte die 32-jährige Ehefrau und Mutter eines Kindes: "Ich habe bei «The Real Housewives of Lagos» mitgemacht, weil mein Leben so öffentlich ist, aber nicht, weil ich irgendetwas geteilt habe, sondern einfach aufgrund von Vermutungen. Das war für mich eine Gelegenheit, aus meiner Komfortzone herauszutreten, um etwas von meinem Leben zu erzählen und mich mit etwas Neuem herauszufordern".Darey Art-Alade, leitender Kreativdirektor: Livespot 360, die Produzenten von «The Real Housewives of Lagos», sagte: "Diese Staffel ist so real, wie man es nur sein kann! Wir zeigen nicht nur einige reale Probleme, mit denen Frauen - insbesondere afrikanische Frauen - konfrontiert sind, wie z. B. den Spagat zwischen Familie und Karriere, Beziehungen und gesellschaftlichem Druck, sondern befassen uns auch mit Fragen der Gesundheit. Aber natürlich wird das Drama immer noch à la carte serviert!".