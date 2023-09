0,43 Millionen sahen alte «Spaßgiganten»

Quotennews

Am späten Abend lieferte Spiegel TV eine Ausgabe der Fahrrad-Cops.

Der Fernsehsender Sat.1 wiederholte am Donnerstag um 20.15 Uhr die Reportage. Darin begleiteten Reporter Bade- und Saunameister der Therme Erding, Achterbahn-Einweiser und Hausmeister von Freizeitparks wie dem Movie Park Bottrop und dem Serengeti Park in Hodenhagen. 0,43 Millionen Zuschauer sahen die erneute Auswertung der Produktion, die sich einen Marktanteil von zwei Prozent sicherte. Bei den jungen Menschen wurden dieses Mal 0,16 Millionen gezählt, das sorgte für schlechte 3,8 Prozent Marktanteil.Auf dem 22.20-Uhr-Slot bekamen 0,40 Millionen Zuschauer ab drei Jahren eine neue-Ausgabe serviert. Der Marktanteil wurde mit 2,5 Prozent bemessen. Die von Matthias Killing präsentierte Sendung fuhr 0,14 Millionen Umworbene ein, sodass der Marktanteil bei 4,2 Prozent lag.Zwar hieß die Ausgabe „Die Fahrrad-Cops – Neue Einsatze auf zwei Rädern“, doch diestammte aus dem Vorjahr. Die Dokumentation mit den Fahrradpolizisten begeisterte noch einmal 0,21 Millionen Zuschauer und sicherte sich 2,1 Prozent. Unter den jungen Menschen befanden sich 0,11 Millionen, der Marktanteil wurde auf 5,3 Prozent beziffert.Die eineinhalb-stündige Strecke zwischen 16.00 und 17.30 Uhr vonerreichte am Donnerstag bei Sat.1 0,17 Millionen Menschen, die Madeline Wehle und Jochen Schropp beim Moderieren verfolgten. Die Sendung aus Köln sicherte sich einen Marktanteil von 2,0 Prozent. 0,03 Millionen Umworbene haben zugesehen, der Marktanteil wurde mit 2,5 Prozent bemessen. Die übrige halbe Stunde erreichte mit den Regionalmagazinen nur 1,7 Prozent.