VOX setzt auf «Hitwisser» und prominentes «Hot oder Schrott»

Außerdem zeigt der Kölner Sender eine vierstündige Doku über das Oktoberfest.

VOX hat für die erste Woche im Oktober neue Folgen bekannter Programmmarken in Aussicht gestellt. Am Sonntag beginnt der Herbst-Monat mit der erste von drei neuen-Folgen, in der unter anderem Ulla Kock am Brink, Lukas Podolski, Ruth Moschner und Guildo Horn zu sehen sein werden. Der Fußball-Weltmeister von 2014 testet beispielsweise einen sonderbaren Sparschäler und die «100.000 Mark Show»-Moderatorin wagt sich auf ein E-Bike im Stil eines Choppers.Während Montag weiter fest in der Hand von «Die Höhle der Löwen» bleibt, präsentiert der Sender mit der roten Kugel am Dienstagabend, 3. Oktober, eine neue-Ausgabe, in der Janin Ullmann, Jasmin Wagner, Mickie Krause, Kai Ebel, Ilka Bessin, MC Fitti, Johanna Klum und Mieze Katz ihr Musikwissen auf den Prüfstand stellen. Eine Woche zuvor ist bereits eine Wiederholung des Formats zu sehen. 24 Stunden später folgt dann das Debüt vonbeim Kölner Sender (Quotenmeter berichtete). Nach dem Starkino-Film «Jurassic World» endet die Woche am Freitag mit einer neuen-Episode.Noch im September kommt es bereits zu einer abendfüllenden Dokumentation über das Oktoberfest. Am Samstag, 30. September, heißt es vier Stunden lang VOX verspricht einen Blick hinter die Fassade des weltbekannten Münchner Volksfestes und begleitet verschiedene Menschen, die sich für den Ablauf und die Stimmung verantwortlich zeigen. Schaustellerfamilien, Wiesnbedienungen und Rettungssanitäter gewähren persönliche Einblicke in ihren Alltag und erklären, was die Magie der Wiesn ausmacht.