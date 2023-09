Joyn veröffentlich «Die Landarztpraxis» vorab

TV-News

Der Streamingdienst bietet jeweils zu Wochenbeginn fünf neue Folgen der werktäglichen Vorabendserie an – hinter der Bezahlschranke.

Sat.1 plant für den 16. Oktober einen weiteren neuen Anlauf, endlich eine Programmfarbe für den Vorabend zu etablieren, die auf Gegenliebe beim Publikum stößt. Nach Jahren mit unerfolgreichen Gameshows und Scripted-Realitys-Wiederholungen soll es die fiktionale Seriemit Caroline Frier richten. Der Bällchensender zeigt die Produktion von filmpool entertainment werktags ab 19:00 Uhr. So viel stand bereits fest, nun hat Sat.1 ein weiteres Detail bei der Ausstrahlung bestätigt.Neben der linearen Verwertung wird «Die Landarztpraxis» auch bei Joyn zu sehen sein. Der Streamingdienst von ProSiebenSat.1 Media wählt dabei aber einen anderen Ausstrahlungsrhythmus und veröffentlicht ab dem 16. Oktober jeweils montags fünf Folgen der Serie, also jeweils die gesamte Woche zu Wochenbeginn.Insgesamt sind 60 Folgen geplant, die als abgeschlossene Staffel fungieren sollen. Eine Verlängerung ist aber explizit nicht ausgeschlossen worden. Hauptdarstellerin Caroline Frier tritt als Dr. Sarah König auf, die es mit ihrer Teenager-Tochter Leo (Katharina Hirschberg) für einen Neuanfang von Berlin in das beschauliche Wiesenkirchen am Ufer des Schliersees zieht. Mit Kompetenz und Empathie gewinnt Sarah schnell das Vertrauen der Menschen im bayerischen Idyll zwischen Berg und See. Doch das Herz der alleinerziehenden Mutter weiß nicht, was es will: Ihr alter Jugendfreund, der Landarzt Dr. Fabian Kroiß (Oliver Franck), verdreht Sarah den Kopf – genau wie der kernige Bergretter Max Raichinger (Alexander Koll). Dazu belastet Sarah ein brisantes Geheimnis, das die Idylle zu zerstören droht.