Neue RTL-Bauern am Nationalfeiertag

Inka Bause stellt Anfang Oktober die neuen Bauern für «Bauer sucht Frau International» vor. Außerdem sind Schöneberger, Gottschalk und Jauch ein zweites Mal im September zu sehen.

Die RTL-Verkuppelungsshowsteht in den Startlöchern, um Landwirte weltweit mit neuen Lebenspartnern zusammenzubringen. Wann die neue Staffel beginnen wird, steht zwar noch nicht fest, aber am 3. Oktober stellt Inka Bause „die neuen Bauern“ vor. Damit wählt RTL denselben Sendeplatz wie in den beiden Vorjahren – am Tag der Deutschen Einheit um 19:05 Uhr.Während die Primetime am Feiertag aus dem Regulär-Programm «Sommerhaus der Stars» besteht, präsentiert der Kölner Sender in der Daytime zahlreiche Animations-Filme. Los geht es um 5:40 Uhr mit, um 6:50 Uhr folgt, ehe es ab 8:20 Uhr mit(10:00 Uhr),(11:50 Uhr),(13:25 Uhr) und(15:05 Uhr) weitergeht. Bis zu den Nachrichten präsentiert RTL zudemals Free-TV-Premiere.Darüber hinaus hat der Privatsender einen weiteren Einsatz seines Unterhaltungstrios Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch angekündigt. Nach dem 16. September sind sich auch am Samstagabend, 30. September inzu sehen.