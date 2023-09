ProSieben: Mit Wiederholungen hinter RTLup

Quotenmeter.FM

In den vergangenen Wochen war das Programmangebot von manchen Fernsehstationen recht mau.

Nach «Beauty & The Nerd» hatte ProSieben eine weitere Reality-Show im Köcher: Mit der FOX-Adaption «Der Heiratsmarkt» wollten die Programmgestalter im Bereich der Dating-Shows mitspielen. Doch das Unterfangen ging gründlich schief, nur wenige Menschen wollten und wollen die Abenteuer aus Kroatien sehen. Eine Fortsetzung des Formats ist vermutlich ausgeschlossen.ProSieben und Sat.1 haben in den vergangenen Monaten zahlreiche Shows wiederholt, die für die Primetime konzipiert waren. Zeitweise waren auch Sendungen dabei, die schon bei der Premiere hinter den Erwartungen zurückblieben. Mit den Wiederholungen wurden aber nur miese Werte geholt. Die rote Sieben ist im August sogar auf 2,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum abgestürzt, inzwischen spielt man mit ZDFneo (2,9%), RTLup (2,8%) und Sat.1 Gold (2,1%) in einer Liga.Ein erfreuliches Bild machte hingegen VOX , das den Zuschauern zahlreiche neue Folgen von «Goodbye Deutschland! Die Auswanderer» präsentierte. Man hatte zwar auch am Dienstagabend Neuware geplant, doch diese floppte fulminant. Die Verantwortlichen von RTL versuchten die Tage mit zahlreichen Specials zu versüßen.