NBC kündigt «Christmas in Graceland» an

US-Fernsehen

Das Special ist auf den 29. November 2023 terminiert.

NBC bringt das Vermächtnis von Elvis Presley und den Geist der Weihnachtszeit in einem neuen Live-Musik-Special zusammen.wird am Mittwoch, den 29. November, um 22.00 Uhr ausgestrahlt und wird simultan auf Peacock gesendet. Die Zuschauer werden in das historische Anwesen Graceland geführt, Elvis' geschätztes Zuhause, das von Millionen seiner Fans auf der ganzen Welt besucht wurde. «Christmas at Graceland» ist das erste live im Fernsehen übertragene Weihnachtsspecial dieser Art auf dem Anwesen."Meine Familie und ich sind begeistert, die Türen zu Graceland in diesem einmaligen Special zu öffnen", so der ausführende Produzent Riley Keough. "Mit intimen musikalischen Darbietungen, die sich an den von meinem Großvater Elvis geschätzten Weihnachtsfeiertagen in Memphis orientieren, werden die Zuschauer eingeladen, die Magie von Weihnachten in Graceland aus erster Hand zu erleben.""Die Feiertage in Graceland zu feiern und Teil des Vermächtnisses des Kings zu sein, ist sowohl eine Ehre als auch ein wahr gewordener Traum", sagte Jen Neal, Executive Vice President, Live Events and Specials, NBCUniversal Media Group. "Wir danken Riley und ihrer Familie dafür, dass sie uns erlaubt haben, das ikonische Haus ihres Großvaters zu besuchen und eine intime musikalische Erfahrung zu teilen, die Elvis wirklich geliebt hätte."«Christmas at Graceland» wird von Done + Dusted, Authentic Studios und Felix Culpa produziert.Die Show wird direkt im Anschluss an NBCs hoch bewertete jährliche Präsentation von «Christmas in Rockefeller Center» am 29. November ausgestrahlt. Ausführende Produzenten von Done + Dusted sind Raj Kapoor, Katy Mullan und Ian Stewart. Colin Smeeton, Matthew Gross und Marc Rosen fungieren als ausführende Produzenten im Namen von Authentic Studios. Riley Keough und Gina Gammell von Felix Culpa werden neben Joel Weinshanker von Graceland ebenfalls als ausführende Produzenten fungieren. Patrick Menton von Done + Dusted ist Co-Executive Producer.