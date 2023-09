Disney+ präsentiert das neue «Gänsehaut»

US-Fernsehen

Die ersten Folgen erscheinen zwei Wochen vor Halloween.

, die gruselige neue Serie, die von R.L. Stines weltweiter Bestseller-Buchreihe von Scholastic inspiriert ist, startet am Freitag, den 13. Oktober, auf Disney+ und Hulu. Die zehnteilige Serie, die von Disney Branded Television und Sony Pictures Television produziert wird, startet mit fünf Episoden im Rahmen der "Hallowstream"-Feierlichkeiten von Disney+ und "Huluween" von Hulu und wird wöchentlich mit neuen Episoden fortgesetzt. Zusätzlich werden die ersten beiden Episoden der Serie am 13. Oktober auf Freeform im Rahmen des Programms "31 Nights of Halloween" ausgestrahlt."R.L. Stines «Goosebumps»-Franchise ist ein Popkultur-Phänomen, das einen besonderen Platz in den Herzen von Menschen aller Altersgruppen einnimmt", so Ayo Davis, President, Disney Branded Television. "Wir freuen uns, diese gruselige neue Serie in großem Stil auf Disney+ und Hulu zu zeigen. Wir hoffen, dass sie nicht nur neue Zuschauer mit ihrem Nervenkitzel fesseln wird, sondern auch Fans, die sich nach den Geschichten sehnen, die ein Grundnahrungsmittel ihrer Generation sind."Die neue «Goosebumps»-Serie taucht die Zuschauer in eine Welt voller Geheimnisse und Spannung und folgt einer Gruppe von fünf High-School-Schülern, die sich auf eine düstere und verdrehte Reise begeben, um das tragische Ableben eines Teenagers namens Harold Biddle drei Jahrzehnte zuvor zu untersuchen – und dabei auch dunkle Geheimnisse aus der Vergangenheit ihrer Eltern ans Licht zu bringen.In «Goosebumps» gehören Justin Long («Barbarian») und Rachael Harris («Lucifer») neben den Newcomern Zack Morris («EastEnders»), Isa Briones («Star Trek: Picard»), Miles McKenna («Guilty Party»), Ana Yi Puig («Gossip Girl») und Will Price («The Equalizer») zum Ensemble.