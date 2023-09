VOD-Charts

Die dieswöchige Top10-Liste ist gefüllt mit verschiedenen Serien-Hit vergangener Tage, wird aber von einer neuen Netflix-Serie dominiert.

Mehr als 1.000 Episoden zählt die japanische Anime-Serie, die auch deshalb auf eine große Fangemeinschaft blickt. Netflix hat am vorvergangenen Donnerstag zwar nur acht neue Episoden veröffentlicht, was aber insofern bemerkenswert war, da es sich um eine Live-Action-Adaption der Strohhut-Piratenbande handelt. Fans warteten mit Spannung auf die Umsetzung und scheinen bislang nicht enttäuscht worden zu sein – zumindest der Audience-Score von ‚Rotten Tomatoes‘ zeigt 96 Prozent an. Wie viele Abrufe die Serie in Deutschland zählte, dazu später mehr.Die Top10 beginnt in dieser Woche bei einem Streamingdienst, der trotz des prominenten Namens noch zu den kleineren Playern hierzulande zählt: Paramount+. Dort istabrufbar, die Serie mit Jeremy Renner zählte in der 36. Kalenderwoche 1,51 Millionen Aufrufe. Damit war man genauso erfolgreich wie die ZDF-Serie, die laut den Marktforschern von Goldmedia via Magenta TV Megathek ebenfalls 1,51 Millionen Mal angesteuert wurde. Platz acht ist wiederum bei Disney+ beheimatet.sorgte für 1,61 Millionen Klicks.Das Mittelfeld wird von mehreren Serien-Klassikern dominiert. Zwischen dem 1. und 7. September wurde1,68 Millionen Mal gestreamt. Knapp an der Zwei-Millionen-Marke scheiterte derweil der Netflix-Hit des vergangenen Herbstes,. Die Tim-Burton-Reihe durfte sich über eine Reichweite von 1,93 Millionen freuen. Auf Rang fünf platzierte sichmit 2,09 Millionen Views, währendmit 2,14 Millionen Abrufen vertreten ist.Auf dem Treppchen landete die Mystery-Serieaus dem Hause Netflix . 2,59 Millionen Aufrufe wurden in den vergangenen sieben Tagen gezählt. Fast anderthalb Millionen Klicks mehr fuhrein, womit sich die Polizeiserie die Silbermedaille sicherte.grüßt nach der ersten Woche, in der die Serie vollständig abrufbar war, von der Spitze. Satte 4,77 Millionen Aufrufe standen zu Buche.