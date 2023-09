Fox Nation zeigt «The Killer Interview»

US-Fernsehen

Piers Morgan führt durch die neue Sendung, die der Streamingdienst am Dienstag startet.

FOX Nation, der abonnementbasierte Streamingdienst von FOX News Media, wird am Dienstag, den 12. September,ausstrahlen. Die in Zusammenarbeit mit Plum Pictures und Wake Up Productions produzierte achtteilige Serie beleuchtet eine Handvoll der am heftigsten umstrittenen Mordfälle in den Vereinigten Staaten und gibt den verurteilten Mördern die Chance, ihre Unschuld zu beteuern. Die erste Episode über den Mörder Karl Karlsen wird am Sonntag, den 17. September, um 22.00 Uhr auf dem FOX News Channel ausgestrahlt.Zu dieser Ankündigung sagte Morgan: "Ich habe schon Tausende von Menschen aus allen Bereichen des Lebens interviewt, darunter Präsidenten, Premierminister, Pop-Superstars, Wirtschaftsmagnaten und Filmlegenden. Aber für mich als Journalist gibt es nichts Fesselnderes, als einigen der gefährlichsten Mörder der Welt von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen, um sie direkt für ihre Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen. Diese Serie ist eine faszinierende Sammlung von sehr unterschiedlichen und brisanten Interviews, die die Zuschauer sicher dazu bringen werden, mit Familie und Freunden über die Schuld oder das Gegenteil zu diskutieren, und die einen fesselnden Einblick in die Denkweise und die Motivation der Mörder für ihre Taten geben." Jason Klarman, Präsident von FOX Nation, fügte hinzu: "Wir freuen uns, diesen Monat eine Serie dieser Größenordnung als Teil unseres Fox Justice Verticals zu zeigen, und wir wissen, dass auch die Zuschauer von ihr begeistert sein werden."Im Laufe der acht Episoden der Serie wird Morgan in exklusiven Interviews mit Mördern konfrontiert, von denen viele darauf bestehen, zu Unrecht verurteilt worden zu sein. Von der New Yorker Clinton Correctional Facility bis zum texanischen Gatesville Women's Prison werden die Zuschauer neue Einblicke gewinnen und zum ersten Mal verblüffende Enthüllungen von diesen Männern und Frauen hören, die für schreckliche Verbrechen verurteilt wurden. Durch diese Berichte aus erster Hand haben die Zuschauer die Möglichkeit zu entscheiden, ob ihrer Meinung nach der Gerechtigkeit Genüge getan wurde.