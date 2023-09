Deutscher Radiopreis 2023: Die Gewinner

Radio

Viele Fernsehstars waren am Donnerstag nur im Radio zu hören, denn sie nahmen am Deutschen Radiopreis teil. In diesem Jahr wurde die Veranstaltung in die neue Floria in Hamburg verlegt und statt Barbara Schöneberger führte Katrin Bauerfeind durch die Gala. Thorsten Schorn stand zunächst noch auf der Bühne, verschwand dann aber hinter den Kulissen und kommentierte die Sendung für die 60 Radiosender, die die Preisverleihung übertrugen.- «Der Nonsenf des Tages» (LandesWelle Thüringen)- «Das KI-Experiment: Kann künstliche Intelligenz den nächsten Radiohit produzieren?» (104.6 RTL Berlins Hitradio)- Susanna Rohrer für «Bayern 1 am Nachmittag»- Constantin Zöller für «SWR3»- «Die Frühaufdreher» (Bayern3)- «radio SAW Muckefuck» (radio SAW)- «Milas‘ Baumhaus» (RPR1)- «Mehr Helden für Hessen» (hr3)- «Der Funkstreifzug. ‚Tatort Kita – Wenn Kinder nicht geschützt werden‘» (BR24)- «Newsjunkies – verstehen was uns bewegt» (rbb24)- Pauline Plasse für «radio ffn»- Natascha Knackstedt für «Radio Bob!»- «Die Flut – Warum musste Johanna sterben?» (WDR4)- «Gestohlener Wald» (NDR Info)- «Eine Stunde reden – Warum es dieser 18-Jährigen ohne Familie besser geht» (Bremen Zwei)- «Unter Almans – Migrantische Geschichte(n)» (Cosmo/Radio Bremen)- «FluxFM Cosmorama» (100,6 FluxFM)- «Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste» (SWR3/rbb24)- «Die 80s80s Listening Session» (80s80s Radio)- «Interpretationssache – Der Musikpodcast» (SR2 KulturRadio)