Zweite «One Piece»-Staffel könnte in zwölf Monaten kommen

US-Fernsehen

Der Produzent der neuen Netflix-Serie sagte, dass die Bücher bereits fertig seien. Nur der Streik verlängert den Veröffentlichungszeitraum.

In der vergangenen Woche veröffentlichte Netflix die Serie, die auf dem gleichnamigen und sehr erfolgreichen Manga basiert. Nach der Anime-Serie kam nun ein Live-Action-Format, das hohe Reichweiten generiert. Wenn die Abrufzahlen so gut bleiben, wird Netflix demnächst offiziell eine zweite Staffel bestellen. Diese könnte theoretisch sofort in Produktion gehen.Die Macher haben die Drehbücher schon geschrieben. "Wir haben fertige Drehbücher", sagte Marty Adelstein, CEO der Tomorrow Studios, die die Live-Action-Serie «One Piece» in Zusammenarbeit mit dem Manga-Schöpfer Eiichiro Oda und dem Verlag Shueisha produzieren, am Donnerstag gegenüber „Variety“. Jedoch wird die Produktion vom Schauspieler-Streik ausgebremst."Realistisch gesehen, hoffentlich ein Jahr entfernt, wenn wir sehr schnell vorankommen, und das ist eine Möglichkeit", sagte Clements. "Irgendwo zwischen einem Jahr und 18 Monaten könnten wir bereit für die Ausstrahlung sein. In unseren anschließenden Telefonaten nach dem Start wurde uns gesagt, dass wir die Erwartungen übertroffen haben, was ebenfalls fantastisch ist."