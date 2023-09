Drew Barrymore kehrt zurück

US-Fernsehen

In der neuen Rubrik „Take Care Everywhere“ sollen intime Fragen beantwortet werden.

startet am Montag, den 18. September, in ihre vierte Staffel. "Ich bin sehr gespannt darauf, was Drew für die vierte Staffel auf Lager hat", sagte Wendy McMahon, Präsidentin und CEO von CBS News and Stations und CBS Media Ventures. "Vom Start auf dem Höhepunkt der Covid-19-Pandemie bis zur erfolgreichen Umstellung auf ein bahnbrechendes halbstündiges Format hat diese Show spektakuläre Widerstandsfähigkeit und kreative Flexibilität auf ihrem Weg zur am schnellsten wachsenden Show im Tagesprogramm bewiesen. Mit Drew Barrymore könnten wir keine bessere Partnerin haben und wir freuen uns darauf, unseren Fans und den Kunden des Senders in diesem Herbst neue Episoden zu präsentieren."«The Drew Barrymore Show» kehrt für die vierte Staffel mit einer Reihe von hochkarätigen Gästen und wichtigen Influencern zurück und begrüßt das neueste Mitglied der Drew-Crew, den prominenten Hairstylisten Chris Appleton. Appleton stößt zu Drews Team von Lifestyle-Experten, darunter Drews Nachrichten-Co-Moderator Ross Mathews, der Innenarchitekt Mikel Welch, die Köchin Pilar Valdes und der Guru für nachhaltiges Leben Danny Seo, die den Zuschauern weiterhin wertvolle Tipps und Anregungen geben werden. Die Show wird auch ihr neues Segment "Take Care Everywhere" einführen, in dem Drew und die Gründerin des Menopause Bootcamp, Dr. Suzanne Gilberg-Lenz, die schwierigen Fragen ansprechen, die viele aus Scham ihren Ärzten nicht zu stellen wagen. «The Drew Barrymore Show» wird auch weiterhin beliebte Sendungen wie Drew-Gooders, Design by Drew und Cookbook Club enthalten.Die «Drew Barrymore Show» ist ein Ziel für Unterhaltung, Informationen und wichtige Gespräche. Die Show besteht aus exklusiven Interviews mit Prominenten, einzigartigen Lifestyle-Sendungen, Social-Media-Influencern und Wohlfühl-Nachrichten und hat es sich zur Aufgabe gemacht, alle Aspekte des Lebens durch Drews einzigartige optimistische Brille zu betrachten. Die landesweit ausgestrahlte Tagessendung wird von CBS Media Ventures produziert und vertrieben und in New York City gedreht. Drew Barrymore und Jason Kurtz sind ausführende Produzenten.