Es wird Zeit für «Mein Traumhaus auf dem Land»

TV-News

Der Pay-TV-Sender RTL Living strahlt zehn Folgen der ersten Staffel aus.

Frisch aus dem Vereinten Königreich haben die Verantwortlichen von RTL das Format «Build Your Dream Home in the Country» eingekauft. In Großbritannien lief das Format beim Fernsehsender Channel 5, jetzt kommt die Factual-Serie auch ins deutsche Fernsehen und natürlich dann auch zu RTL+.startet am Mittwoch, den 4. Oktober, um 20.15 Uhr. Los geht es mit der Episode „Holzhaus mit Selbstversorger-Garten“. Mark Millar hilft einer Familie mit knappem Budget, die ein Holzhaus zu ihrem Traumhaus umbauen und einen zauberhaften Garten anlegen will. Sie können es sich nur leisten, die Bauarbeiter zu bezahlen, bis das Geld ausgeht. Danach übernehmen sie die Bauarbeiten selbst und schuften Tag und Nacht, um ein Traumhaus für die Familie zu errichten. Aus ökologischen und finanziellen Gründen recyceln sie so viel wie möglich.Am Freitagabend, den 6. Oktober, nimmt RTL Living auch wieder die Dokumentationins Programm. Diese Dokumentation bietet einen exklusiven Einblick in ein geheimes Projekt, an dem der jetzige britische König Charles seit über einem Jahrzehnt arbeitet – dem Kauf und der ehrgeizigen Restaurierung von Dumfries House, einem heruntergekommenen Anwesen in einem der am stärksten benachteiligten Teile des Vereinigten Königreichs. Damit verfolgt der Monarch das Ziel, einer Gemeinschaft Hoffnung und Stolz einzuflößen.