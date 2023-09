Lifetime feiert 500. Original-Film

US-Fernsehen

Im Jubiläumsfilm ist der frühere Star Bill Pullmann zu sehen.

In diesem Herbst präsentiert Lifetime "Truly Unbelievable Movies", eine Reihe von sieben neuen Originalfilmen mit Top-Talenten. Alle Filme wurden in diesem Jahr produziert und beinhalten den 500. Originalfilm von Lifetime, das Zwei-Nächte-Eventmit Bill Pullman in der Hauptrolle als Alex Murdaugh, der oberflächlich betrachtet ein prominenter und angesehener Anwalt aus South Carolina, ein liebender Ehemann und Vater ist, aber hinter verschlossenen Türen ein geheimes Leben voller Drogen führte, das schließlich zum Mord führte. Der zweiteilige Film wird am 14. und 15. Oktober um 20.00 Uhr Premiere haben und das Highlight des Herbstprogramms sein. Neue Originalfilme werden vom 16. September bis zum 28. Oktober immer samstags um 20 Uhr ausgestrahlt.ist ein weiterer Originalfilm, der am 23. September läuft. Dieser basiert auf der wahren Geschichte der besten Freundinnen Magen (Emily Osment, Young Sheldon, The Kominsky Method, Hannah Montana) und Heidi (Anna Hopkins, The Expanse), die sich seit einem Jahrzehnt kennen.Barbara Weaver (Miranda MacDougall, «The Flash»), die ihrem Mann, ihren Kindern und ihrem Glauben treu ergeben ist, war damit zufrieden, ein traditionelles Leben in ihrer konservativen Amish-Gemeinde in Ohio zu führen - ohne jegliche moderne Annehmlichkeiten. Ihr Ehemann Eli (Luke Macfarlane, «Bros») jedoch wollte die Dinge, die ihm als Amish-Mann verboten waren.läuft am 30. September.(21. Oktober) handelt von der geschiedenen Gefängniswärterin Vicky White (Wendi McLendon-Covey). Doch als der neue Häftling Casey White (Rossif Sutherland) in ihre Einrichtung gebracht wird, entwickeln die beiden eine heimliche Verliebtheit. Der aus drei verschiedenen Perspektiven erzählte-Film erzählt aus drei verschiedenen Blickwinkeln von der brisanten Beziehung zwischen drei Frauengenerationen - Ella (Melissa Joan Hart), ihrer Tochter Veronica (Olivia Scriven) und ihrer Enkelin Mary (Presley Allard), die sie für Veronica großzieht. Nachdem Veronica sich mit Willard (Connor McMahon) eingelassen und ihn später geheiratet hat, verschlechtert sich das Leben aller drei Frauen, als Willard zunehmend ausfällig wird. Die Premiere ist auf dem 28. Oktober terminiert.