«The Circus» kehrt am 8. Oktober zurück

US-Fernsehen

Die Doku-Reihe wirft einen Blick auf die Präsidentenwahl.

Showtime startetmit sechs neuen Episoden auf Paramount+ with Showtime, beginnend am Sonntag, den 8. Oktober, und feiert an diesem Tag um 19:00 Uhr auf Showtime linear Premiere. Die Moderatoren John Heilemann, Mark McKinnon und Jennifer Palmieri ziehen den Vorhang über diesen kritischen und brisanten Moment für die Nation zurück.Die Doku-Reihe legt diesen außergewöhnlichen und prekären Moment offen, in dem Präsident Joe Biden in einem bitter polarisierten politischen Umfeld seine Wiederwahl anstrebt und der ehemalige Präsident Donald Trump versucht, ihn herauszufordern, während er wegen seines Verhaltens strafrechtlich angeklagt wird, unter anderem wegen des Versuchs, genau die Demokratie zu untergraben, die er hofft, wieder anzuführen. Die Sendung verfolgt die sich zuspitzende Kampagne von Präsident Biden, die sich entwickelnden Rechtsstreitigkeiten und bevorstehenden Prozesse von Donald Trump und die verzweifelten republikanischen Kandidaten, die versuchen, ihn als Parteivorsitzenden zu entthronen, während die Zukunft der amerikanischen Demokratie in der Schwebe hängt.John Heilemann ist Analyst für nationale Angelegenheiten bei NBC News und MSNBC, wo er regelmäßig bei «Morning Joe», «Deadline: White House» und anderen Sendungen auftritt. Mark McKinnon ist ein politischer Stratege, Verfechter von Reformen, Medienkolumnist und Fernsehproduzent. Er war leitender Medienberater für fünf erfolgreiche Präsidentschaftsvorwahlen und allgemeine Wahlkampagnen und ist Mitbegründer von No Labels, einer Organisation, die sich der Überparteilichkeit, dem zivilen Dialog und der politischen Problemlösung widmet. McKinnon hat für viele Anliegen, Unternehmen und Kandidaten gearbeitet, darunter Präsident George W. Bush, Senator John McCain, die texanische Gouverneurin Ann Richards und Bono.Jennifer Palmieri war Kommunikationsdirektorin für Hillary Clintons Präsidentschaftskampagne 2016 und Kommunikationsdirektorin im Weißen Haus für Präsident Barack Obama. Sie ist die Autorin des ‘New York Times’-Bestsellers, “Dear Madam President”, sowie von “She Proclaims: Our Declaration of Independence from a Man's World”. Die Sendung wird von Left/Right für Showtimeproduziert. John Heilemann, Mark McKinnon, Jennifer Palmieri, Banks Tarver, Ken Druckerman, Tom Johnson und Divya Chungi fungieren als ausführende Produzenten.