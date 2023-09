sixx hat keine Lust mehr auf «Friends»

TV-News

In Zukunft soll am werktäglichen Vorabend wieder «Grey’s Anatomy» punkten.

Seit Dienstag, den 11. April, ist die FernsehserieTeil des sixx-Vorabends. Die Fernsehstation aus Unterföhring strahlte zwischen 19.15 und 20.15 Uhr jeweils eine Doppelfolge aus. Doch die Einschaltquoten waren zum Teil schlecht. In der vergangenen Woche wurden nur Reichweiten zwischen 0,04 und 0,09 Millionen Zuschauern erreicht.Deshalb wird der Frauensender sixx nicht noch einmal die Serie wiederholen. Nach dem Serienfinale, das am Mittwoch, den 27. September, um 19.15 Uhr läuft, kommt eine altbekannte Serie zurück. Die Verantwortlichen werden wiederausstrahlen. Los geht es am Donnerstag, doch dann folgt schon wieder eine Pause. Der Freitag ist seit Monaten eine Domäne für Factual-Shows.Bei sixx beginnt man die Ausstrahlung der Krankenhaus-Serie mit der Folge „Neugeboren“ aus dem Jahr 2010. Im Auftakt der siebten Staffel müssen die Ärzte des Seattle Grace Hospital nach dem Amoklauf in das Krankenhaus zurückkehren, doch die Folgen der Tat sind deutlich spürbar: Derek verkündet, dass er seinen Posten als Chef aufgibt. Dr. Webber übernimmt seine alte Stelle, Derek arbeitet wieder als Chirurg. Cristina steht immer noch unter Schock und kann ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen. Sie beendet ihre Karriere im Krankenhaus und jobbt als Kellnerin. Auch Lexie hat den Amoklauf noch nicht verarbeitet.