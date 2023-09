ProSieben Maxx gräbt «The Passage» aus

TV-News

Die amerikanische Serie aus dem Jahr 2019 wird in fünf Wochen versendet.

In Unterföhring hat man die Fernsehseriewiederentdeckt. Die Produktion von 20th Television ist ab Montag, den 25. September 2023, um 23.00 Uhr in Doppelfolgen zu sehen. Das Format hat insgesamt zehn Folgen, die in fünf Wochen gesendet werden. Die Mystery-Serie stammt von Liz Heldens.In «The Passage» erhält FBI-Agent Brad Wolgast den Auftrag, das Waisenkind Amy in eine geheime Forschungseinrichtung der Regierung zu bringen. Schnell gewinnt der Ex-Elitesoldat das Vertrauen des verängstigten Mädchens. Zu seinem Entsetzen findet er heraus, dass die Forscher Amy auf der Suche nach dem dringend benötigten Grippe-Impfstoff mit einem gefährlichen Virus infizieren wollen. Dabei verwandeln sich die Testpersonen in blutsaugende Monster. Wolgast will Amy davor um jeden Preis beschützen.ProSieben startete die Erstausstrahlung am 8. Januar 2023 und erntete nur enttäuschende Werte. So schalteten 1,02 Millionen Zuschauer ein, 0,51 Millionen Werberelevante waren dabei. Bei den Umworbenen musste man sich mit schlechten 5,8 Prozent zufriedengeben. Die Wiederholungen im Februar 2022 bei ProSieben Maxx sorgten auch nicht gerade für tolle Werte.