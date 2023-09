Kathryn Eisman beginnt ihre Mission

TV-News

Die Auftaktstaffel von «Dein Style-Makeover» hat acht Folgen, die ab Ende September laufen.

Nach «Cut It – Die VorHAIR NachHAIR Show» hat sixx eine weitere Styling-Show im Programm. Schon im Juni kündigte man bei den Screenforce Days die Sendungan. Die australische Produktion beginnt mit der Folge Krystina & Latham und ist ab Montag, den 25. September, um 20.15 Uhr zu sehen.Zum Auftakt trifft Mode-Expertin Kathryn Eismann Krystina und Latham. Die 46-jährige Zugführerin liebt Motorräder, allerdings will sie ihre feminine Seite entdecken und sich von der Arbeitsuniform lösen. Der junge Student Latham trägt die meiste Zeit übergroße Kleidung. Er will seinen Stil verändern, weiß jedoch nicht wie. Kathryn findet sein wahres Problem heraus und verhilft ihm zu einem neuen und selbstsicheren Look.Die zweite Folge, die im Anschluss ausgestrahlt wird, handelt von zwei Frauen, die unterschiedliche Probleme und Unsicherheiten haben. Zunächst lernt die Mode-Expertin die gutmütige Lauren kennen. Die 40-Jährige sorgt sich mehr um andere Menschen und vernachlässigt dabei sich selbst. Auf den ersten Blick wirkt Izzy für viele Menschen beängstigend: Tattoos im Gesicht und schwarze Kleidung sind das Markenzeichen der jungen Frau. Doch ihr Äußeres ist reine Fassade, und es steckt viel mehr in der Tätowiererin.