CNN setzt auf «No Responders Left Behind»

US-Fernsehen

Der Dokumentarfilm wird am Sonntagabend gezeigt.

Anlässlich des 22. Jahrestages des Terroranschlags vom 11. September 2001 wird CNN am Sonntag, den 10. September um 21 Uhr eine Sondervorstellung des Dokumentarfilmsausstrahlen. «No Responders Left Behind» begleitet den 22-fachen Primetime-Emmy-Preisträger und ehemaligen Moderator der «Daily Show» Jon Stewart, den Ersthelfer und 9/11-Sozialaktivisten John Feal und den FDNY-Helden Ray Pfeifer in ihrem Kampf um Gesundheitsleistungen und Entschädigungen für die Ersthelfer des 11. Septembers.Der Dokumentarfilm, der über fünf Jahre hinweg gedreht wurde, zeigt den unerschütterlichen Kampf von Stewart, Feal und Pfeifer, die es mit der US-Regierung aufnehmen, um den Tausenden von Ersthelfern, die an lebensbedrohlichen und finanziell verheerenden Krankheiten leiden, die durch die nach dem 11. September 2001 am Ground Zero freigesetzten Giftstoffe verursacht wurden, medizinische Versorgung und Entschädigung zukommen zu lassen.«No Responders Left Behind» ist eine Produktion von Paradox Pictures Inc. unter der Regie von Rob Lindsay und produziert von Kelly Zemnickis, Kristine Yanoff und Jaime Sanchez.