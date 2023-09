Jetzt kommen die «Royal Marines»

TV-News

Der Fernsehsender Kabel Eins Doku hat eine neue Reihe eingekauft.

Im Mai 2022 strahlte BBC Two die vierteilige Doku-Reihe «Commando: Britain’s Ocean Warriors» aus, nun kommt das Format auch nach Deutschland. Am Donnerstag, den 28. September, und am 5. Oktober 2023, werden die vier Episoden als Doppelfolgen ab 21.00 Uhr ausgestrahlt. In Deutschland erhält das Format bei Kabel Eins Doku den NamenDiese einzigartige vierteilige Serie wirft einen Blick hinter die Kulissen einer der angesehensten Militäreinheiten der Welt und enthüllt die wahre Geschichte hinter dem grünen Barett und den Männern und Frauen, die dessen Erbe bis zum heutigen Tag fortführen, wie der Spartensender verspricht. Der Zuschauer erfährt aus erster Hand, was es braucht, um sich zu bewähren, und erkundet dabei das Erbe, den Ethos, die Kultur und die moderne Rolle der Royal Marines Commandos.Die Serie verfolgt auch die Auswahl, das Training und die abschließenden Tests der Elite Mountain Leaders – der Vorhut der Royal Marines, die weithin als eine der besten Fernaufklärungseinheiten der Welt gilt. «Commando: Britain's Ocean Warriors» wurde für BBC Two und BBC England von Seadog Productions produziert, einer unabhängigen Produktionsfirma, die von Monty Halls gegründet wurde.