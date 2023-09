Neuer «Lupin»-Trailer

International

Die französische Fernsehserie geht am 5. Oktober in die dritte Staffel.

Über zwei Jahre mussten die Fans auf die neuen Folgen der französischen Fernsehseriewarten. Goumont Television hat neue Folgen in und um Paris aufgezeichnet. Omar Sy spielt auch weiterhin die Hauptrolle und wird von Stars wie Ludivine Sagnier, Clotilde Hesme, Atoine Gouy und Soufiane Guerrab unterstützt.Der untergetauchte Assane muss lernen, fernab von seiner Frau und seinem Sohn zu leben. Angesichts des Leids, das sie seinetwegen ertragen müssen, hält Assane es nicht mehr aus und beschließt, nach Paris zurückzukehren, um ihnen einen verrückten Vorschlag zu machen: Frankreich zu verlassen und anderswo ein neues Leben zu beginnen. Aber die Geister der Vergangenheit sind nie weit weg, und eine unerwartete Rückkehr wird seine Pläne auf den Kopf stellen.Arsène Lupin ist eine Romanfigur, die von dem französischen Schriftsteller Maurice Leblanc geschaffen wurde. Der fiktive Meisterdieb erfreut sich in Frankreich und im frankophonen Kanada großer Beliebtheit. Ein geborener Gentleman ist Arsène Raoul Lupin. Er wurde 1874 als Sohn von Henriette d’Andrésy und Théophraste Lupin geboren und genoss eine exzellente Ausbildung in Jura und Medizin, wobei er sich auf Dermatologie spezialisierte.