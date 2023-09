FOX verschiebt «I Can See Your Voice»

US-Fernsehen

Stattdessen möchte der Sender mit alten Folgen von «9-1-1: Lone Star» punkten.

Das US-Network FOX sagt kurzfristig die für den 19. September 2023 geplante Showab. Die Talentshow sollte eigentlich im Herbst ausgestrahlt werden. Stattdessen setzt man am Dienstag in zwei Wochen lieber auf. In dieser Ausgabe spielen Spice Girl Melanie C. gegen Darren Criss (Glee) und Olympionikin Lolo Jones gegen Carson Kressley (RuPaul's Drag Race)Die dritte Staffel der musikalischen Spielshow «Name That Tune» geht weiter und bietet ausschließlich prominente Kandidaten. In dieser Staffel treten Sänger, Schauspieler, Komödianten, Olympioniken und NFL-Champions an, die alle für ihre bevorzugten Wohltätigkeitsorganisationen spielen. «30 Rock»-Star Jane Krakowski führt durch die Show.Im Anschluss werden Episoden vonwiederholt. Die Captains Strand und Vega werden zusammen mit den Mitgliedern der Wache zu einer Bezirksmesse gerufen, als ein "Derecho", eine Reihe von sich schnell bewegenden schweren Gewittern, über Austin hereinbricht und Orkan- und Tornadostürme, heftige Regenfälle, Sturzfluten und eine breite Schneise der Verwüstung verursacht.