Neues zur neuen Nicole-Kidman-Serie

US-Fernsehen

Das in Hongkong gedrehte Amazon-Projekt soll 2024 starten.

Amazon Prime Video zeigtab 2024. Die sechsteilige Serie basiert auf dem internationalen Bestseller-Roman „The Expatriates“ von Janice Y. K. Lee. In der von Lulu Wang inszenierten Serie spielen die Oscar- und Emmy-Preisträgerin Nicole Kidman («Big Little Lies», «The Undoing»), Sarayu Blue («Never Have I Ever, Blockers»), Ji-young Yoo («Moxie», «Smoking Tigers»), Brian Tee («Chicago Med») und Jack Huston («House of Gucci», «Fargo»). Die Weltpremiere der vorletzten Episode von «Expats» in Spielfilmlänge wird am 8. September auf dem Toronto International Film Festival zu sehen sein.Vor dem Hintergrund des pulsierenden und turbulenten Hongkong des Jahres 2014 gestartet, dreht sich «Expats» um drei amerikanische Frauen – Margaret (Kidman), Hilary (Blue) und Mercy (Yoo) – deren Leben sich nach einer plötzlichen Familientragödie überschneidet. Die Serie hinterfragt Privilegien und erforscht, was passiert, wenn die Grenze zwischen Opferrolle und Schuld verschwimmt. Brian Tee, der Margarets Ehemann Clarke spielt, und Jack Huston, der Hilarys Ehemann David verkörpert, spielen ebenfalls in der Serie mit.Lulu Wang ist die Schöpferin, Regisseurin und Autorin von «Expats». Wang ist außerdem zusammen mit Daniele Melia ausführende Produzentin der Serie für Local Time. Nicole Kidman fungiert als ausführende Produzentin der Serie zusammen mit Per Saari von Blossom Films («Rabbit Hole», «Nine Perfect Strangers») und Alice Bell («The Beautiful Lie», «The Slap»), die als erste Autorin für die Serie gewonnen werden konnte. Theresa Park von Per Capita Productions («After Yang», «Bones and All») und Stan Wlodkowski («The Old Guard») fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten. Vera Miao («Two Sentence Horror Stories»), Gursimran Sandhu («Game of Thrones») und die Autorin Janice Y. K. Lee waren als Autoren an «Expats» beteiligt.