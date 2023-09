Blockbuster-Battle

Heute treten zwei actiongeladene Filme gegen einen Horror-Oldie an. Wer kann am Ende den Kampf für sich entscheiden?

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(Disney Channel, 20:15 Uhr)Es hätte so ruhig und gemütlich sein können für Benjamin Franklin Gates, nachdem er den Schatz der Tempelritter gefunden hat. Doch dann taucht eine Seite des Tagebuchs von John Wilkes Booth auf, dem Mörder von US-Präsident Lincoln. Laut diesem Schriftstück war Gates' Ur-Ur-Großvater ein Mitverschwörer des Attentats. Prompt macht sich der Abenteurer auf, um seinen Vorfahren von dem Vorwurf reinzuwaschen und verfolgt dazu Indizien rund um den Globus. Und bald wird klar, dass es hier nicht nur um alte Manuskripte geht, sondern um einen legendären Schatz, der alles Bekannte in den Schatten stellt.The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 5IMDb User Rating: 7(ProSieben, 20:15 Uhr)Fünf Freunde sorgen für Action in der Galaxie: Peter Quill wurde als Kind von Außerirdischen entführt; heute nennt er sich Star-Lord und ist einer der größten Schurken des Universums. Als er eine mysteriöse Kugel stiehlt, zieht er den Zorn des Bösewichts Ronan auf sich. Kurzerhand schart er die grüne Killeramazone Gamora, den Muskelprotz Drax, den Waschbär Rocket und den einsilbigen Baummensch Groot um sich. Ob die sonderbare Heldentruppe den Kampf gegen das Böse gewinnen kann? Vor neun Jahren schrieb Quotenmeter in der Kritik: „Exzentriker James Gunn gelang mit diesem Space-Abenteuer ein flotter, spaßiger Superheldenfilm in außergewöhnlicher Optik.“The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 8IMDb User Rating: 8(Tele 5, 20:15 Uhr)Im kalifornischen Strandort Santa Carla zieht eine schauerliche Motorrad-Gang durch die Straßen. Doch diese Truppe besteht nicht aus den üblichen Chaoten: Bei David Powers und seiner Sippe handelt es sich nämlich um bestens getarnte Vampire! Als auch der neu zugezogene Michael Emerson in den Bann der Blutsauger gerät, sowie unfreiwillig zur Hälfte in einen Vampir verwandelt wird, holt der Teenager zusammen mit seinem jüngeren Bruder Sam zum Gegenschlag aus. - Der 80er-Jahre-Streifen von Joel Schumacher wurde seinerzeit mit einem Saturn Award ausgezeichnet.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 6IMDb User Rating: 7