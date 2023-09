Primetime-Check

«Das Quartett» oder doch «Harry Potter»? «Ich» oder «Super Volcano»? Und wie schlägt sich der RTL-Fußball?

Mitmarkiert das Erste zum Samstagabend 2,05 Millionen Zuschauer und damit einen Marktanteil von 10,2 Prozent. Jüngere Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren ließen sich 0,38 Millionen und damit 9,6 Prozent des entsprechenden Marktes definieren. Im Zweiten versammelten sich hingegen über die Primetime hinweg 4,05 Millionen Zuschauer und damit 0,17 Millionen Jüngere für die Übertragung der. Hiermit waren 19,3 und 4,4 Prozent an den Märkten möglich.Bei den Privaten angekommen, sollte Sat.1 mit1,07 Millionen Zuschauern im Gesamten versammeln. Hiervon ließen sich 0,40 Millionen Umworbene aus der klassischen Zielgruppe definieren. In Marktanteilen waren demnach 10,4 Prozent möglich, insgesamt reichte es zu 5,4 Prozent. Bei RTL gab esmit der Partie «Deutschland – Japan». Hierzu schalteten 5,30 und 6,36 Millionen Zuschauer ein (1. und 2. Hälfte). 1,15 und 1,55 Millionen Zuschauer waren aus der Zielgruppe, die Marktanteile lagen bei 29,4 und 35,4 Prozent. Insgesamt gab es 24,6 und 30,4 Prozent.In Unterföhring sendete ProSieben . Es folgten 0,59 Millionen Zuschauer und damit 2,8 Prozent des gesamten TV-Marktes. In der Zielgruppe sah es mit 5,7 Prozent Marktanteil bei 0,22 Millionen Werberelevanten allenfalls ordentlich aus. RTLZWEI schickteüber den Äther und begeisterte 0,53 Millionen Zuschauer, sowie 0,14 Millionen Umworbene. Die Marktanteile lagen damit in Grünwald bei 2,5 und 3,7 Prozent.VOX schickteüber den Äther. Hier ergab sich eine Reichweite von 0,41 Millionen Zuschauern und demnach ein Marktanteil 2,0 Prozent. Die Zielgruppe markierte an ihrem Markt 5,1 Prozent bei 0,19 Millionen Fernsehenden. Kabel Eins wollte zu guter Letztpräsentieren. Hierzu kamen 0,43 und 0,12 Millionen Zuschauer zusammen, die Marktanteile landeten folglich bei 2,1 und 3,4 Prozent.