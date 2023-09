Disney Channel hat zwei neue Serien

TV-News

Die «Lego Friends» schlagen ab Ende Oktober auf, «Hamster & Gretel» erscheint am Vorabend.

SN Studios und The Lego Group haben eine neue animierte Serie für Kinder geschaffen:startet am Sonntag, den 22. Oktober 2023, um 14.45 Uhr im Disney Channel . Die neue Serie handelt von Aliya, Autumn, Leo, Zac, Nova, Paisley, Olly und Liann. Der Fernsehsender setzt die erste Staffel fort.Diese freunden sich während ihres ersten Jahrs an der High School an. Die Teenager tun sich zusammen, um ein heruntergekommenes Gebäude zu renovieren und in ein Gemeindezentrum zu verwandeln. Ein Teil der Serie wurde bereits im Juni ausgestrahlt.Am Montag, den 23. Oktober, startet. Die Disney Television Animation wird montags bis freitags um 19.10 Uhr ausgestrahlt. Gretel Grant-Gomez und ihr Haushamster „Hamster“ erhalten von Außerirdischen Superkräfte und die große Verantwortung, „Helden auf der Erde“ zu sein. Gretels Teenager-Bruder Kevin hingegen wurde von den Außerirdischen übersehen und muss als „Superheld von nebenan“ herhalten. Allerdings ist er der Kopf hinter jeder Mission.