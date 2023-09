Apple wirbt für «Super Models»

US-Fernsehen

Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista und Christy Turlington sind am 20. September zu sehen.

Apple TV+ hat den neuen Trailer zuveröffentlicht, dem vierteiligen Dokumentations-Event, das die bemerkenswerten Karrieren von Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista und Christy Turlington in den Mittelpunkt stellt. Die Serie startet weltweit am 20. September 2023. Jede Episode der vierteiligen Doku-Serie enthält nie zuvor gesehene Kommentare von einigen der größten Namen der Mode- und Kulturszene, darunter Fabien Baron, Jeanne Beker, Emily Bierman, Tim Blanks, Martin Brading, Paul Cavaco, Carlyne Cerf de Dudzeele, Grace Coddington, Sante D'orazio, Charles DeCaro, Arthur Elgort, Edward Enninful, David Fincher, Tom Freston, John Galliano, Garren, Robin Givhan, Tonne Goodman, Michael Gross, Bethann Hardison, Marc Jacobs, Kim Jones, Donna Karan, Calvin Klein, Michael Kors, Rocco Laspata, Suzy Menkes, Isaac Mizrahi, Michael Musto, François Nars, Todd Oldham, Hal Rubenstein, Anna Sui, Annie Veltri, Donatella Versace und Vivienne Westwood.«The Super Models» führt zurück in die 1980er Jahre, als sich vier Frauen aus verschiedenen Teilen der Welt in New York zusammenfanden. Sie waren bereits eigenständige Persönlichkeiten, doch das Ansehen, das sie durch ihr Zusammentreffen erlangten, ging über die Branche selbst hinaus. Ihr Prestige war so außergewöhnlich, dass die vier die Marken, die sie präsentierten, überflügelten und die Namen Naomi, Cindy, Linda und Christy ebenso bekannt machten wie die Designer, die sie stylten. Heute stehen die vier Supermodels durch ihren Aktivismus, ihre Philanthropie und ihr unternehmerisches Geschick weiterhin an vorderster Front der Kultur. Während die Modeindustrie sich selbst – und die Rolle der Frauen in ihr – immer wieder neu definiert, ist dies die ultimative Geschichte der Macht und wie vier Frauen zusammenkamen, um sie für sich zu beanspruchen, und damit den Weg für ihre Nachfolgerinnen ebneten.Die Sendung wird für Apple TV+ von Imagine Documentaries und One Story Up produziert, mit den ausführenden Produzenten Brian Grazer, Ron Howard, Sara Bernstein, Justin Wilkes, Barbara Kopple, Roger Ross Williams und Geoff Martz, zusammen mit Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista und Christy Turlington-Burns.