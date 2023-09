G20-Gipfel: Scholz zieht Bilanz bei Welt

TV-News

Welt-TV-Chefredakteur Jan Philipp Burgard interviewt den Bundeskanzler nach dem G20-Gipfel in Neu-Delhi.

Am Samstag und Sonntag, 9. und 10. September, steigt in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi der G20-Gipfel mit den Staats- und Regierungschefs der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Themen Klimawandel und saubere Energie. Außerdem legt das Gastgeberland den Fokus auf eine gerechtere Verteilung von Wirtschaftswachstum weltweit.Um die Verhandlungen und Entwicklungen des Wochenendes einzuordnen, hat sich Nachrichtensender Welt ein Interview mit Bundeskanzler Olaf Scholz gesichert. Im Interview mit Welt-TV-Chefredakteur Jan Philipp Burgard soll Scholz Bilanz ziehen und ungeklärte Fragen auflösen. Dabei geht es um die Auswirkungen des Gipfels auf Deutschland und Europa, wie die Welt auf den geschwächten Wirtschaftsstandort Deutschland blickt und wie sich die G20-Staaten gegenüber Russland und seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine positionieren.Densendet Welt am Sonntag um 12:00 Uhr im linearen Programm sowie im Livestream auf Welt.de. Im Anschluss steht das Interview in der Mediathek und TV-App auf Abruf zur Verfügung. Für Scholz ist es unterdessen nicht das einzige Interview, das er dem Axel-Springer-Blatt in diesen Tagen gibt. ‚Welt am Sonntag‘-Chefredakteurin Dagmar Rosenfeld hat den Bundeskanzler ebenfalls zum Gespräch für die Jubiläumsausgabe der Sonntagszeitung am 16. und 17. September.