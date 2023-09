Survival Lilly  weltweit erfolgreichste weibliche Survivalkünstlerin

YouTuber

Die Österreicherin ist schon seit zwölf Jahren dabei und in dieser Zeit zu einer der Größen in dieser Sparte geworden.

Die Survival-Sparte auf YouTube ist in den vergangenen Jahren deutlich angewachsen und auf zunehmend mehr Interesse gestoßen. Eine relativ große Lücke war jedoch im Bereich der weiblichen Survivalkünstler vorhanden gewesen. Hier schob sich die Österreicherin Elisabeth Puntigam als Survival Lilly rein und landete über die Jahre sogar weltweit ganz an der Spitze im weiblichen Survival Bereich.Elisabeth Puntigam wurde am 22. September 1984 in Niederösterreich geboren. Schon als Kind fühlte sich sehr mit der Natur verbunden und spielte häufig im Wald – mit anderen Kindern, aber auch allein. Sie baute Unterschlupfe, suchte nach essbaren Pflanzen und begleitete ihren Vater, einen Jäger, auf der Jagd. Ihren ersten Survival-Rucksack stellte sie sich mit acht Jahren zusammen und las in zahlreichen Büchern über Survival. Bei ihrem Cousin praktizierte sich auf dem Land Bushcraft- und Überlebensfähigkeiten. Nach ihrem Schulabschluss entschloss sich Puntigam jedoch zunächst für ein Wirtschaftsstudium in Wien. Daraufhin hatte sie einen Vollzeitjob in einer Steuerberatungskanzlei inne. Die vielen Stunden am Schreibtisch taten ihr jedoch nicht gut und sie konnte sich nicht mehr vorstellen, den Beruf auf Dauer auszuüben.Inspiriert durch andere YouTube-Kanäle in diesem Bereich, wagte Puntigam es schließlich 2011 selbst ihr erstes eigenes Video hochzuladen. Das allererste Video war ein Tutorial zum Basteln einer Steinschleuder. Als eine Freundin sie darauf ansprach, war ihr das jedoch so peinlich, dass sie das Video wieder löschte. Später wagte sie es erneut und veröffentlichte dieses und andere Videos auf einem anderen Kanal. Ab 2011 baute sie somit den Kanal „Survival Lilly“ kontinuierlich weiter auf. Zunächst hatte sie nur wenige Abonnenten, konnte jedoch auch nur alle zwei bis drei Wochen ein Video drehen, da sie mit ihrem Job beschäftigt war. Mit der Zeit wurde der Kanal jedoch zu einem Nebeneinkommen und sie reduzierte ihre Bürostunden nach und nach. 2014 war die Survivalkünstlerin in Schweden unterwegs und drehte zahlreiche Videos, wodurch ihre Abonnentenzahl stark anstieg. Etwas zu diesem Zeitpunkt erreichte sie 90.000 Abonnenten und konnte sich ab diesem Punkt als YouTuberin selbstständig machen.Von Anfang an hatte sich die heute 38-Jährige dazu entschieden, all ihre Videos auf Englisch zu drehen, um eine größere Reichweite zu haben. Zudem ist vor allem in Nordamerika das Interesse an Survival Videos relativ groß. Von Anfang an nahm sie ihre Zuschauer mit in den Wald, zeigte alles, was sie dort machte, und gab auch die verschiedensten Tipps weiter. Zu ihren beliebtesten Videos gehören bis heute der Bau eines riesigen Unterschlupfs. Der erste Teil steht momentan bei über 7,7 Millionen Klicks und auch zahlreiche andere Videos, in welchen sie sich einen Unterschlupf baut, sind im Millionenbereich gelandet. Ein 50-minütiges Video über das Überleben in Kanada, landete zudem bei 4,9 Millionen Aufrufen. Auch mit Waffen kennt sich die Österreicherin aus. So zeigt sie in ihren Videos beispielsweise verschiedene Bögen und gibt auch Anleitungen zum Nachbauen.Neben ihrem Hauptkanal mit 1,11 Millionen Abonnenten betreibt Puntigam noch einen deutschsprachigen Kanal mit aktuell 15.700 Abonnenten. Auch in ihrem Garten ist sie gerne aktiv und baut zahlreiche Gemüsesorten an. Alles dazu teilt sie auf dem Kanal „Gardening mit Lilly“, welcher auf 19.100 Abonnenten kommt. Auf „Survival Lilly Restricted“ erscheinen aktuell keine Videos mehr, zuvor wurden hier alle Videos hochgeladen, die sie nicht monetarisieren kann, da sie sich mit dem Jagen und Waffen beschäftigen. Auch an einer Fernsehshow, nämlich «Naked Survival – Ausgezogen in die Wildnis», welche auf dem Discovery Channel zu sehen ist, nahm die Survivalkünstlerin teil. Hier müssen jeweils ein Mann und eine Frau 21 Tage lang nackt in der Wildnis überleben. In Puntigams Fall war dies in der Hochlandwüste von New Mexico. Zudem war sie von Fritz Meinecke für die dritte Staffel von «7 vs. Wild» nominiert worden. Sie darf jedoch vertraglich aufgrund der anderen Survivalshow nicht teilnehmen und nannte zudem gesundheitliche Gründe für ihre Absage. Neben verschiedener Kleidung, Handtücher, Tassen, Taschen und mehr verkauft Survival Lilly in ihrem Online-Shop auch Messer, die speziell zum Survival geeignet sind.