«A League of Their Own»: Mo Gilligan macht mit

Die BAFTA-gekrönte Sport-Comedy-Seriekehrt im Oktober auf die Bildschirme zurück und kündigt einen neuen Star für ihre 18. Staffel an. Neben «ALOTO»-Veteran Jamie Redknapp wird der Komiker, Moderator und dreifache BAFTA-Preisträger Mo Gilligan – ein bekanntes Gesicht aus vergangenen Serien und einer der derzeit bekanntesten TV-Stars – das rote Team bilden.Mo Gilligan sagte zu seinem großen neuen Dauertransfer: "Ich liebe diese Show. Ich habe sie immer geliebt. Es sind gute Leute und eine gute Stimmung. Als Sky mich fragte, ob ich dem Team von «A League of Their Own» beitreten wolle, gab es für mich keine Frage. Es war ein sofortiges Ja. Ich bin für alles hier!"Die brandneue Serie, die auf Sky Max und dem Streamingdienst NOW zu sehen ist, startet mit Stargästen aus Sport, Comedy und Fernsehen, darunter Stuart Broad, Mary Earps, Christian Horner, Daniel Sturridge, Tom Davis, Katherine Ryan, Rob Beckett, Jimmy Carr, Maisie Adam, Guz Khan, Alex Brooker, Big Zuu und viele mehr.Die 18. Staffel von «A League of Their Own» wurde von Zai Bennett, Managing Director of Content für Sky UK und Irland, und Phil Edgar-Jones, Director, Sky Arts and Entertainment, in Auftrag gegeben. Die verantwortliche Redakteurin für Sky UK ist Barbara Lee und die ausführenden Produzenten für CPL, ein Unternehmen der Seven. One Studios, sind Murray Boland, Danielle Lux, Jack Shillaker und David Taylor.