The CW strahlt Miss USA aus

US-Fernsehen

Nachdem die Gala in den vergangenen Jahren nicht ausgestrahlt wurde, hat man eine neue Heimat gefunden.

The CW Network wird die exklusive Heimat fürsein, wenn diese am Freitag, den 29. September wieder live im Fernsehen ausgestrahlt wird. Zusätzlich wird der begleitende Wettbewerbebenfalls am Freitag, den 29. September, auf der CW App und auf cwtv.com zu sehen sein. Beide mit Spannung erwarteten Veranstaltungen werden im Grand Sierra Resort in Reno, Nevada, stattfinden.Heather Olander, Head of Unscripted Programming bei The CW, sagte: "Die Miss USA Pageant und Miss Teen USA Pageants sind altehrwürdige Traditionen. Wir freuen uns sehr, mit Laylah Rose und Renato Basile zusammenzuarbeiten, um einen Abend voller aufregender Unterhaltung zu bieten.""Ich freue mich unglaublich über die Zusammenarbeit mit The CW bei der Übertragung der Miss USA und Miss Teen USA Wettbewerbe. Wir sind gespannt auf die Gelegenheit, den Zuschauern einen modernen und progressiven Ansatz für eine 70-jährige Tradition zu präsentieren, und wir freuen uns auf den Moment, in dem die diesjährigen verdienten Siegerinnen gekrönt werden", erklärte Laylah Rose, Präsidentin/CEO der Miss USA & Teen USA Organisation."Ich bin begeistert, Seite an Seite mit der Miss USA/Miss Teen Franchise und ihrer neuen Eigentümerin Laylah Rose arbeiten zu können. Die Zusammenführung unserer einzigartigen A-Liste-Teams wird für eine aufregende Produktion sorgen", sagte Executive Producer Renato Basile.