«Gladiators» startet in Australien durch

International

Liz Ellis und Beau Ryan moderieren die Neuauflage der Action-Show.

«American Gladiators», eine der aufregendsten und kultigsten Sportunterhaltungsshows der Welt, kehrt triumphal auf die australischen Bildschirme zurück. Bei der Premiere im Jahr 2024 wird eine neue Gruppe von Gladiatoren in einem ultimativen Test von Geschwindigkeit, Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Stärke gegen mutige australische Kämpfer aus allen Gesellschaftsschichten ringen, rumpeln und kämpfen.Vor der atemberaubenden Kulisse der brandneuen Gladiatoren-Arena werden die Fähigkeiten der Gladiatoren und Anwärter in einer Reihe brandneuer Events und klassischer Herausforderungen wie „Hang Tough“, „Duel“, „The Wall“, „Power Ball“, „Pyramid“ und „The Eliminator“ wie nie zuvor auf die Probe gestellt. Die Moderatoren vonsind Liz Ellis und Beau Ryan, die mit Charme, Witz und sportlichem Sachverstand eine neue Generation von Fans in das Gladiatoren-Spektakel einführen.Liz Ellis, die gerade zur Dschungelkönigin 2023 der australischen «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!»-Version wurde, sagt: "Ich freue mich sehr darauf, Gladiators zusammen mit Beau zu moderieren, der gerade im Fitnessstudio ist und versucht, es mit unseren Gladiatoren aufzunehmen. Es ist eine Kultserie und ich freue mich auf den Reboot. Es startet mit einigen meiner Lieblings-Gladiatoren-Herausforderungen aus der Originalserie, aber auch mit ein paar neuen, in die wir uns verlieben können!".Über die Moderation der epischen Kampfserie sagte Beau: "Ich bin begeistert, Gladiators an der Seite der großartigen Liz Ellis zu moderieren. Liz ist ein nationaler Schatz und wir werden viel Spaß haben. Ich bin mit «Gladiators» aufgewachsen und kann es kaum erwarten, Teil der Serie zu werden. Es wird spektakulär.«Gladiators» wird von Warner Bros. International Television Production für Network 10 produziert und von Johnny C. Ferraro und Barry Poznick inszeniert. Die Originalserie «Gladiators» wurde von Johnny C. Ferraro und Dan Carr entwickelt und in Zusammenarbeit mit Flor-Jon Films produziert. «Gladiators» wird vertrieben von Amazon MGM Studios Distribution.