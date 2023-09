Prime Video nimmt im Oktober «Last Exit Schinkenstraße»

TV-News

Die Serie mit Heinz Strunk und Marc Hosemann handelt von zwei gescheiterten Musikern, die ihr Glück auf Mallorca versuchen.

Der Amazon-Streamingdienst Prime Video hat ein Startdatum für die neue Seriegefunden, die man erstmals im Juni angekündigt hatte. Die sechsteilige Reihe, die sich um zwei gescheiterte Tanzmusiker dreht, die ihr Glück nun am Ballermann suchen, debütiert am 6. Oktober in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Hauptrollen spielen Marc Hosemann («Die Discounter») als Trompeter Torben und Heinz Strunk («Jürgen – Heute wird gelebt») als Saxophonist Peter.Die beiden sind zwei unbeholfene Mitfünfziger, die von heute auf morgen vom Bandleader der Tanzband "Boarding Time" auf die Straße gesetzt werden. Bei einer Jam-Session im Proberaum kommt die rettende Idee: Peter und Torben setzen alles auf eine Karte und gehen nach Mallorca, um Schlager-Stars in El Arenal zu werden. Auf ihrem Weg zum Erfolg müssen sie sich allerdings mit Songklau, Konkurrenzdenken, Urlaubsaffären und Torbens im heimischen Hamburg verbliebenen, misstrauischen Frau Ilona, die von Bettina Stucky gespielt wird, auseinandersetzen.Neben Hosemann, Strunk und Stucky spielen in weiteren Rollen Björn Meyer, Julia Jendroßek, Charly Hübner, Katharina Wackernagel, Bjarne Mädel, José Barros Moncada, Lo Rivera, Yasmin Knoch, Rocko Schamoni sowie die Musiker Mickie Krause, Olli Schulz und H. P. Baxxter. «Last Exit Schinkenstraße» wird von i&u TV Produktion in Kooperation mit Odeon Fiction produziert. Als Produzenten fungieren Nina Etspüler und Pierre Uebelhack, Producer ist Tobias Schober. Heinz Strunk schrieb für die Serie nicht nur die Drehbücher, sondern gleich auch mehrere Party-Hymnen. Regie führt Jonas Grosch.