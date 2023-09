«Die Höhle der Löwen» hängt «Wer wird Millionär?» ab

Quotennews

Die VOX-Gründershow durfte sich über tolle 13,0 Prozent freuen und verbesserte sich damit um 1,2 Prozentpunkte.

In der vergangenen Woche kehrte Günther Jauch in seiner Funktion als Quizmaster auf die Bildschirme zurück und präsentierte zum Start der neuen TV-Saison gleich vier Ausgaben seiner Sendung. Die „3-Millionen-Euro-Woche“ lief zwar etwas schwächer als gewohnt, doch RTL durfte sich trotzdem über 3,20 Millionen Zuschauer und Marktanteile von 17,7 respektive 15,8 Prozent am Finaltag freuen. Zum Start in die Woche registrierte man vor acht Tagen 2,55 Millionen sowie 13,3 und 11,7 Prozent.Auf einem ähnlichen Niveau pendelte sich auch die erste reguläre Quiz-Ausgabe dieses Herbstes ein. Am Montagabend verfolgten 2,41 Millionen Zuschauer ab drei Jahren «Wer wird Millionär?» nicht verpassen. Dies entsprach einem sehr guten Marktanteil von 11,2 Prozent. Dennoch bewegte man sich unter dem Niveau der Frühjahrsausgaben, die regelmäßig über die 13-Prozent-Marke sprangen. In der Zielgruppe musste sich der Kölner Sender diesmal mit 0,49 Millionen Umworbenen und 10,2 Prozent begnügen – Jahrestiefstwert.Somit hatte VOX leichtes Spiel sich den Primetime-Sieg bei den 14- bis 49-Jährigen zu sichern. Die Gründershowfuhr nach 14,0 Prozent zum Auftakt und 11,8 Prozent in Woche zwei diesmal fantastische 13,0 Prozent ein. Mit 0,66 Millionen Jüngeren stand sogar ein Staffelbestwert zu Buche. Auf dem Gesamtmarkt verpasste man eine Bestleistung, denn mit 1,54 Millionen gemessenen Zuschauern fehlten 200.000 Menschen im Vergleich zur Staffelpremiere. Der Sender mit der roten Kugel kann mit 6,9 Prozent Marktanteil dennoch sehr zufrieden sein.